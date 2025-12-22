सुल्तानपुर में चलने लगा व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति, वीडियो हुआ वायरल, सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति अचानक से उठकर चलने लगता है. हुआ दरअसल यूं कि विकलांगों को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति ने व्हील चेयर और ट्राई साइकिल बांटी.इसमें बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा ने एक व्यक्ति को फोल्डिंग व्हील चेयर दी. वह व्यक्ति पहले व्हील चेयर पर बैठा रहा, फिर उठकर तेजी से चलने लगा. यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बाद में बीजेपी विधायक ने एक वीडियो जारी इस पूरे मामले की सच्चाई बताई.

सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में क्या नजर आ रहा है

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद लग रहा है कि जिस व्यक्ति को वह व्हील चेयर दी गई, विकलांग नहीं था. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर प्रशासन और बीजेपी विधायक की किरकिरी होने लगी. इस पर विधायक वर्मा कैमरे के सामने आए और एक वीडियो के जरिए अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि बनकेपुर निवासी रामधनी का लड़का संदीप कुमार दिव्यांग है, लेकिन बीमारी के चलते संदीप अपनी व्हील चेयर लेने नहीं पहुंच सका. इस वजह से संदीप के पिता रामधनी को फोल्डिंग व्हीलचेयर देकर विधायक और अधिकारियों ने फोटो खिंचवाई. लेकिन सवाल यह उठता है कि जब व्हील चेयर उनके पिता को ही देनी थी तो उसपर बैठाकर फोटो और वीडियो बनवाने की जरूरत क्यों पड़ गई.

क्या है पूरा मामला

यह मामला है लंभुआ ब्लाक परिसर का है. वहां शनिवार को विधायक सीताराम वर्मा को दिव्यांगों को कई तरह के उपकरण बांटना था. विधायक जी कार्यक्रम में देरी से पहुंचे. इसलिए अन्य सभी दिव्यांगों को पहले ही उपकरण वितरित कर दिए गए. अंत में विधायक वर्मा की उपस्थिति में एक स्वस्थ व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठाकर वीडियो बनाया गया. यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस मामले का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया. सूचना विभाग के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी दी गई है. इसमें जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मुदित श्रीवास्तव ने वही बात बताई है, जो बीजेपी विधायक ने अपने वीडियो में बताया है.

