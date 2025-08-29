UP में एक और बेटी चढ़ी दहेज की भेंट, 10 लाख नकद और कार नहीं दी तो पिलाया तेजाब

दहेज की आग न जाने कितनी बेटियों को लील लेगी. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हालही में निक्की भाटी दहेज की भेंट चढ़ गई. आरोप है कि ससुरालवालों ने उसे आग लगाकर मार दिया. वहीं अब अमरोहा से भी बेटी की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है. अमरोहा जिले में एक 23 साल की महिला की गुरुवार को मौत (Amroha Dowry Death) हो गई. आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों न उसे कथित तौर पर तेजाब पीने के लिए मजबूर कर दिया. ये जानकारी पुलिस के हवाले से सामने आई है.

ये भी पढ़ें- दहेज, अफेयर और रील्स... बहू कैसे चढ़ी हिंसा की भेंट, निक्की भाटी की मौत की पूरी इनसाइड स्टोरी

दहेज की मांग से परेशान लड़की ने दी जान

पुलिस के मुताबिक पीड़िता की पहचान गुलफिजा के रूप में हुई है. गुलफिजा की शादी लगभग एक साल पहले डिडौली थाना क्षेत्र के कालाखेड़ा गांव में परवेज से हुई थी. गुलफिजा के परिवार के मुताबिक, उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे थे और कथित तौर पर 10 लाख रुपये नकद और एक कार दहेज में मांग कर रहे थे.

ससुरालवालों ने तेजाब पीने को किया मजबूर

पुलिस ने बताया कि 11 अगस्त को आरोपियों ने गुलफिजा को कथित तौर पर तेजाब पीने के लिए मजबूर किया. गुलफिजा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद गुरुवार को उसकी मौत हो गई.

आरोपी ससुरालवालों पर केस दर्ज

गुलफिजा के पिता फुरकान की शिकायत के बाद सात लोगों- परवेज, आसिम, गुलिस्ता, मोनिश, सैफ, डॉ. भूरा और बब्बू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर शक्ति सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद, दहेज हत्या से संबंधित धाराएं जोड़ी जाएंगी.