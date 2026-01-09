कॉन्वेंट स्कूल में "अल्लाह-अल्लाह" का वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने साध दिया सपा पर निशाना 

आज़मगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल के वीडियो ने यूपी की राजनीति में बीजेपी को सपा पर हमला करने का बड़ा मौक़ा दे दिया है. सपा नेता और एमएलसी गुड्डू जमाली के सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल में मदरसों जैसी ट्रेनिंग देने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल एक वायरल वीडियो में टीचर जिस तरह की ट्रेनिंग छोटे बच्चों को दे रही है, वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं दी जाती. इसी को लेकर विवाद है.

आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के वायरल वीडियो में छोटे बच्चों से टीचर ने पूछा कि तुम कौन हो, बच्चों ने जवाब दिया “मुसलमान”. फिर टीचर ने पूछा कि सबसे बड़ा कौन, तो जवाब आया “अल्लाह”. ये ज़मीन, ये चांद और ये सितारे किसने बनाये, जवाब - अल्लाह. इसी तरह सवाल जवाब आते रहे. ये सवाल करने वाली एक टीचर और जवाब देने वाले सिर्फ 5-6 साल के मासूम.

बताया जा रहा है कि CBSE का स्कूल होने के बावजूद इसमें ज़्यादातर बच्चे सिर्फ़ अल्पसंख्यक हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक तरफ़ जहां बीएसए ने जांच का आदेश देकर आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है. वहीं दूसरी तरफ़ स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा है कि वो भी वीडियो की जांच करा रही हैं. अगर आरोप सही मिले तो संबंधित टीचर पर कार्रवाई होगी.

अब चुंकी स्कूल सपा नेता गुड्डू जमाली का बताया जा रहा है तो मौका देखकर बीजेपी ने सपा पर हमला बोल दिया. बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा नेता के स्कूल में मज़हबी तराने छेड़े जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सपा नेता एक तरफ़ पीडीए पाठशाला के नाम पर जाति का ज़हर घोलने का काम कर रहे थे तो वहीं अब प्राइवेट स्कूल में धर्म की तालीम दे रहे हैं. हालांकि इस विवाद पर सपा नेता गुड्डू जमाली या पार्टी ने कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है.

