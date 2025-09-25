लखनऊ में तेंदुए के वायरल वीडियो की सच्चाई आई सामने, अखिलेश यादव भी आ गए झांसे में

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते कुछ दिनों में अलग-अलग इलाकों में तेंदुआ दिखने की सूचना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. स्थानीय लोगों का दावा है कि तेंदुआ रिहायशी इलाकों में घुस गया है. इस मामले में सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने भी सरकार से सवाल पूछ लिये. हालांकि जब वन विभाग ने जब तेंदुए के वीडियो की तहकीकात की तो इस पूरे मामले की हकीकत सामने आ गई. वहीं पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

वनकर्मियों ने मौके पर जाकर की पड़ताल

यूपी में जंगली जानवरों के ख़ौफ़ के बीच लखनऊ में तेंदुआ दिखने की ख़बर में एक नया ट्विस्ट आया है. वन विभाग का दावा है राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके आशियाना के रुचि खंड, गोमतीनगर के विनय खंड, में तेंदुआ होने की ख़बरें भ्रामक हैं. दावा है कि कुछ युवकों ने मौज मस्ती में तेंदुए की फोटो एडिट करके सोशल मीडिया में डाल दीं. देखते-देखते ये ख़बर आग की तरह फ़ैल गई कि लखनऊ के रिहाइशी इलाकों में तेंदुआ घूम रहा है. मीडिया ने मुहल्ले वालों से बारे में पूछा तो कई लोगों ने बिना सोचे समझे तेंदुआ देखने की पुष्टि तक कर दी. इसके बाद वनकर्मियों ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो पाया कि तस्वीरें एडिटेड हैं.

युवक ने कबूल की गलती

इस मामले में वन पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो युवक ने क़बूल किया कि उसने मौज मस्ती में ये तस्वीर एक ग्रुप में डाल दिया था. इस मामले में वन विभाग ने दो लोगों को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया. मामले में वन दरोगा की तरफ से आशियाना थाने में तहरीर भी दी गयी है.

अखिलेश ने भी किया पोस्ट

तेंदुआ को लेकर सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने भी सरकार से सवाल पूछ डाला. उन्होंने एक्स पर तेंदुए का फोटो डालकर लिखा, अब तो राजधानी तक आ गये… सरकार को पता चला क्या?

बीते कुछ दिनों से राजधानी लखनऊ के रिहायशी इलाकों में तेंदुआ दिखने की सूचना और फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. इसी बीच अलग अलग इलाकों में स्थानीय लोगों ने तेंदुए देखने का दावा भी किया. लखनऊ के गोमतीनगर के विनय खण्ड 3 और आशियाना के रुचि खण्ड से कुछ तस्वीरें भी सामने आई. जिसमें तेंदुए देखे जाने का दावा किया.

