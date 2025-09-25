Rajasthan News: सेक्स रैकेट के नाम पर शातिर गिरोह करता था लूट, गूगल एड के जरिए देता था वारदात को अंजाम

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक सेक्स रैकेट के नाम पर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह में महिलाएं भी शामिल हैं जो अंजान लोगों को होटल में शिकार बनाती थी. इसके बाद उससे लूटपाट करती थी. राजस्थान पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. हालांकि इस गिरोह में शामिल महिला फरार है.

पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह गिरोह सेक्स रैकेट के नाम पर लूट करते हैं, फ़र्ज़ी एस्कॉर्ट सर्विस चलाते हैं और पीड़ित व्यक्तियों को लग्ज़री होटल में एक ख़ूबसूरत लड़की देने का वादा कर बुलाते हैं. जैसे ही पीड़ित इनके झांसे में आता है तो ये गिरोह उससे मारपीट कर लूटपाट कर फ़रार हो जाता है. यह वारदात होटल के बाहर लगे सीसीटीवी में बदमाशों की करतूत क़ैद हो गई है, हालांकि पुलिस कार्रवाई की भनक लगने के बाद महिला फ़रार है.

मुल्जिमान तीन तरीके से वारदातों को अंजाम देते हैं

1. पहला तरीका ग्राहक से एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर पेमेंट करते है परन्तु उसको कोई सर्विस उपलब्ध नहीं करवायी जाती है.

2. दूसरा तरीका ग्राहक से एडवांस पेमेंट लेकर लड़की दलाल के साथ आती है और ग्राहक व लड़की के बीच पैसों को लेकर विवाद हो जाता है. पहले से मौजूद होटल के आस पास दलाल मारपीट कर लूटपाट करते हैं.

3. तीसरा तरीका ग्राहक से एडवांस पेमेंट लेकर लड़की दलाल के साथ आती है और सर्विस के बाद ग्राहक को बलात्कार और छेडछाड के आरोप लगाकर ज्यादा पैसों की डिमाण्ड करती है ग्राहक व लड़की के बीच पैसों को लेकर विवाद हो जाता है. ग्राहक के डर जाने पर गिरोह के सदस्य ग्राहक से मोटे पैसे ऐंठते है.

11 हज़ार और एक मोबाइल फ़ोन लूटकर फ़रार

पुलिस ने बताया कि WTP के पीछे कार्डन वे होटल में बदमाशों ने पीड़ित को बुलाया गिरोह अपने साथ तीन लड़के व एक लड़की गाड़ी लेकर आए और पीड़ित से 5000 रुपये देने को कहा जब पीड़ित ने देने से मना कर दिया तो उस पर लाठी डंडे सरियों से हमला 11 हज़ार और एक मोबाइल फ़ोन लूटकर फ़रार हो गए. जवाहर सर्किल स्पेशल टीम ने फ़ुटेज के आधार पर आरोपी सुमित और आकाश को गिरफ़्तार किया. आरोपियों ने जयपुर शहर में और भी कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है.

गूगल एड के जरिए देते थे झांसा

गिराओ गूगल सर्च पर अपने विज्ञापन दर्शाने के लिये गूगल ऐड का उपयोग करता है. जिससे ग्राहक 'एस्कॉर्ट सर्विस जयपुर' सर्च करता है, तो उनकी वेवसाईट टॉप पर दिखाई देती है. गिरोह का एक सदस्य सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है. जैसे ही कोई ग्राहक गूगल से प्राप्त नम्बरों सम्पर्क करता है तो उससे अपनी होटल की कन्फर्मेशन लेकर कुछ राशि एडवांस के तौर पर ले लेते हैं. उसके बाद गिरोह के सदस्य ग्राहक के बताये अनुसार होटल के आस पास बिना नम्बर की कार लेकर पहुंचकर ग्राहक को होटल से बाहर बुलाते हैं और रुपयों की और मांग करते है. ग्राहकों द्वारा और रुपये नहीं देने पर ग्राहकों के साथ मारपीट कर उनके पैसे व मोबाइल आदि लूटकर भाग जाते है.

