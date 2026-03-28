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डीजल के लिए मारपीट! पेट्रोल पंप पर जमकर चले लात‑घूंसे, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में डीजल लेने को लेकर पेट्रोल पंप पर दो लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई. लाइन तोड़ने की बात पर शुरू हुआ विवाद लात‑घूंसे और थप्पड़ों तक पहुंच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

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डीजल के लिए मारपीट! पेट्रोल पंप पर जमकर चले लात‑घूंसे, वीडियो वायरल

Petrol Pump Fight Video: उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें अब लोगों के धैर्य की परीक्षा लेने लगी हैं. तेल के लिए बढ़ती भीड़ और अफवाहों के बीच छोटी‑छोटी बातों पर विवाद हिंसा में बदलते नजर आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पेट्रोल पंप पर डीजल लेते समय दो लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई. लात‑घूंसे और थप्पड़ों का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

रजवारा गांव के पेट्रोल पंप पर हंगामा

यह पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रजवारा गांव स्थित पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है. यहां डीजल लेने पहुंचे दो ग्रामीणों के बीच अचानक कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों युवकों ने एक‑दूसरे पर जमकर थप्पड़ और लात‑घूंसे बरसाए.

लाइन तोड़ने से भड़का विवाद

जानकारी के अनुसार, पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए लोग लाइन में खड़े थे. तभी एक युवक लाइन तोड़कर आगे आ गया और डीजल लेने लग गया. इस बात से लाइन में खड़ा दूसरा युवक भड़क गया. पहले तो दोनों के बीच बहस हुई, लेकिन कुछ ही पलों में गुस्सा काबू से बाहर हो गया और मारपीट शुरू हो गई. आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने रहे और किसी ने बीच‑बचाव की हिम्मत नहीं की.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मारपीट का यह पूरा घटनाक्रम किसी ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पेट्रोल पंप के परिसर में खुलेआम लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, जिससे वहां मौजूद अन्य लोग भी सहमे नजर आए.

अफवाहों से बढ़ रही पेट्रोल पंपों पर भीड़

ललितपुर प्रशासन लगातार यह दावा कर रहा है कि जिले में पेट्रोल‑डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ रही है. इसी कारण लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है और मामूली बातों पर भी विवाद हो रहे हैं.

कानून‑व्यवस्था पर उठते सवाल

पेट्रोल पंपों पर इस तरह की घटनाएं प्रशासन और पुलिस की सतर्कता पर भी सवाल खड़े कर रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर भीड़ को सही तरीके से नियंत्रित किया जाए और अफवाहों पर समय रहते रोक लगाई जाए, तो इस तरह की मारपीट की घटनाओं से बचा जा सकता है. फिलहाल वायरल वीडियो के बाद मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

ललितपुर से बृजेश पंथ की रिपोर्ट...

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