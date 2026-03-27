बोतल में पेट्रोल नहीं मिला तो किया अजीब जुगाड़, बाइक की टंकी ही निकालकर उठा लाया शख्स, वायरल हो रहा Video

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हैं और बहस भी कर रहे हैं. वीडियो में एक शख्स पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक की अलग की हुई टंकी लेकर पहुंचता है. बताया जा रहा है कि उसने टंकी को बाइक से अलग कर लिया था और उसे भरवाने के लिए पंप पर ले आया.

दरअसल, पेट्रोल पंप पर सुरक्षा नियमों के चलते बोतल या डिब्बों में पेट्रोल देने से मना किया जा रहा था. ऐसे में शख्स ने इस नियम को बायपास करने के लिए यह अनोखा तरीका अपनाया. वीडियो में देखा जा सकता है कि पंप कर्मचारी पहले थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन बाद में वह उस टंकी में पेट्रोल भर देता है.

देखें Video:

Petrol in bottles is banned and allowed only in bike tanks, so he just brought the tank without bike. 😂 pic.twitter.com/xVS1om4v9y — Oppressor (@TyrantOppressor) March 26, 2026

अफवाहों के बीच बढ़ी भीड़

यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब कई शहरों में पेट्रोल पंप पर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं. इसकी वजह पेट्रोल की संभावित कमी को लेकर फैली अफवाहें बताई जा रही हैं. हालांकि, सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है.

सोशल मीडिया पर बंटी राय

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग तरह की हैं. कुछ लोगों ने इस जुगाड़ को गलत और खतरनाक बताया. कई यूजर्स का कहना है कि इससे बेवजह डर और अफरा-तफरी फैलती है. कुछ ने पेट्रोल पंप पर नियमों के पालन पर सवाल उठाए. वहीं, कुछ लोग यह भी पूछ रहे हैं कि अगर बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था, तो शख्स बाइक को ही पंप तक क्यों नहीं ले आया.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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