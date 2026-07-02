उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के चोलापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी पुलिस की वर्दी का धौंस दिखाकर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था. पुलिस ने उसके कब्जे से पुलिस की वर्दी, बैज, नेम प्लेट, जाली आईडी कार्ड, बेल्ट और कैप समेत कई सामान बरामद किए हैं. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

दरोगा बताकर लोगों पर रौब जमाता

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के वरुणा जोन की चोलापुर पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर आयर बाजार नहर के पास से आरोपी राजन प्रजापति को गिरफ्तार किया. वरुणा जोन (वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट) की एडीसीपी लिपि नगायच के मुताबिक, आरोपी खुद को दरोगा बताकर लोगों पर रौब जमाता था और उनसे अवैध धन उगाही करता था.

आरोपी के पास म‍िली वर्दी, स्‍टार, कैप आद‍ि

यह कार्रवाई सहायक पुलिस आयुक्त (सारनाथ) के नेतृत्व में 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत की गई. तलाशी के दौरान आरोपी के पास से खाकी वर्दी, पुलिस कलर रिबन, स्टार, बैरेट कैप, बेल्ट, जूते, नेम प्लेट, फर्जी पुलिस आईडी कार्ड, आपदा मित्र कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, बैग, पर्स और नकदी बरामद हुई है.

पुलिस की इस मुस्तैद कार्रवाई ने एक ऐसे शातिर की हकीकत उजागर कर दी है, जो फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर जनता को गुमराह कर रहा था. फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास और उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है.

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