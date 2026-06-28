डीएसपी संतोष कुमार पटेल अब पुलिस कमिश्नरेट भोपाल में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) कोतवाली होंगे. वह जल्द ही अपने नए पद पर जॉइन करने वाले हैं. इससे पहले वह हॉकफोर्स, बालाघाट में सहायक सेनानी के पद पर तैनात थे, जहां से उनका ट्रांसफर भोपाल हुआ है. मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के वर्ष 2018 बैच के इस पुलिस अधिकारी के तबादले के मौके पर उनकी पत्नी रोशनी पटेल की एक भावुक अपील भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इत्तेफाक से उस पोस्ट के कुछ समय बाद ही संतोष कुमार पटेल का ट्रांसफर ऑर्डर भी जारी हो गया.

NDTV से बातचीत में डीएसपी संतोष कुमार पटेल ने बताया कि भोपाल कोतवाली में बतौर एसीपी उनके पास तीन महत्वपूर्ण पुलिस थानों श्यामला हिल्स, तलैया और कोतवाली क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी. भोपाल शहर में उनकी पुलिस सेवा की यह पहली पोस्टिंग है. संतोष पटेल ने ट्रांसफर के बाद सोशल मीड‍िया पर अपने मां के साथ तस्‍वीर शेयर करते हुए ल‍िखा क‍ि ''कोई ख़ुशी हो या बदलाव हो शुरुआत अम्मा के चरणों से ही होती है. कल रात ट्रांसफर की लिस्ट आई. अम्मा सो रही थी. निमंत्रण से लौटे, अम्मा को बताया तो नींद से उठकर मुस्कुराने लगी. बालाघाट बहुत शानदार और सुंदर जिला है. अब भोपाल राजधानी का भी अनुभव मिलेगा.

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डीएसपी संतोष कुमार पटेल ने भोपाल ट्रांसफर के बारे में अम्मा को बताया तो नींद से उठकर मुस्कुराने लगी. Photo Credit: Facebook/Santosh Patel DSP

संतोष कुमार पटेल मूल रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ अंतर्गत देवगांव के रहने वाले हैं. 29 नवंबर 2021 को उनकी शादी रोशनी पटेल से हुई थी. शादी के बाद देवी पूजन की परंपरा निभाने के लिए संतोष पटेल अपनी दुल्हन को साइकिल पर बैठाकर निकले थे, जिसकी तस्वीरें भी खूब चर्चा में रही थीं.

DSP Santosh Patel की पत्‍नी ने मध्‍य प्रदेश सरकार से सोशल मीड‍िया पर लगाई पत‍ि के बालाघाट से ट्रांसफर की गुहार.

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डीएसपी संतोष पटेल की पत्नी ने क्या लिखा था?

अब संतोष पटेल की पत्नी ने सोशल मीडिया पर दो पोस्ट लिखी हैं एक पति के ट्रांसफर से पहले और दूसरी ट्रांसफर होने के बाद. पहली पोस्ट में रोशनी पटेल ने लिखा था कि "बालाघाट के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नियम है कि वहां एक साल की ड्यूटी होगी, लेकिन मेरे पतिदेव को ड्यूटी करते हुए एक साल पांच महीने हो चुके हैं. अभी तक ट्रांसफर की कोई सूचना नहीं आई है. बच्चों की पढ़ाई का समय आ गया है और स्कूल में एडमिशन करवाना है. मां बीमार रहती हैं, समय पर उनकी दवाइयां नहीं हो पाती हैं. मेरे जैसी कई पत्नियां इंतजार कर रही हैं कि वे अपने परिवार के साथ रह सकें. सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए."

रोशनी पटेल ने ल‍िखा-पतिदेव का ट्रांसफर बालाघाट से ACP भोपाल कोतवाली के लिए हो गया है. Photo Credit: Facebbok/Roshni Patel

दूसरी पोस्ट रोशनी पटेल ने पति का ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद लिखी. इसमें उन्होंने हनुमान मंदिर में पति की तस्वीर और तबादला आदेश की कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि "आज शनिवार है और प्रदोष व्रत भी था. हनुमान जी और महादेव दोनों की कृपा से पतिदेव का ट्रांसफर बालाघाट से ACP भोपाल कोतवाली के लिए हो गया है. मैं कभी भोपाल तो नहीं गई, लेकिन सुना है कि वहां के लोग और माहौल दोनों बहुत सुकून और शीतलता देने वाले हैं. अभी तक सिर्फ गांव-देहात की नौकरी की थी, पहली बार बड़े शहर में आ रहे हैं. सभी की दुआओं के लिए धन्यवाद."

एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: IPS-SPS के 65 अधिकारियों के तबादले

मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और राज्य पुलिस सेवा (SPS) संवर्ग के 65 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं. इस फेरबदल में बड़ी संख्या में हॉकफोर्स बालाघाट में पदस्थ सहायक सेनानियों को मैदानी (फील्ड) तैनाती दी गई है.