76 साल का हुआ उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में होगा भव्य कार्यक्रम, मुख्य अतिथि होंगे अमित शाह

उत्तर प्रदेश ने आज अपने स्थापना के 76 वर्ष पूरे कर लिए. इस अवसर पर ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ थीम के तहत तीन दिवसीय यूपी दिवस समारोह का आयोजन लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में किया जा रहा है. कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जन‑उत्सव के रूप में मनाने की अपील की है.

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने आज अपने स्थापना के 76 वर्ष पूरे कर लिए. 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में उत्साह और भव्य आयोजनों के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर लखनऊ सहित सभी जिलों में सांस्कृतिक, विकासात्मक और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

पूरे प्रदेश में जश्न की तैयारी

‘विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश' थीम पर आधारित तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का शुभारंभ शनिवार को लखनऊ के नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में होगा. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर जन-उत्सव बने, जिसमें प्रदेश के हर नागरिक की भागीदारी हो. इस अवसर पर राज्य की सांस्कृतिक विविधता, विरासत और विकास यात्रा को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा.

पहली बार ‘वन डिस्ट्रिक्ट–वन कुज़ीन (ODOC)' बनेगा मुख्य आकर्षण

इस वर्ष यूपी दिवस का सबसे बड़ा आकर्षण होगा- One District–One Cuisine (ODOC) योजना. प्रदेश के हर जिले से एक पारंपरिक और प्रसिद्ध व्यंजन चुना गया है. सभी जिलों के व्यंजन एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे. इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के खान-पान को राज्य की पहचान के रूप में स्थापित करना है. इससे स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक स्वाद को बढ़ावा मिलेगा.

ODOP और GI टैग उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी

One District-One Product (ODOP) योजना के तहत कारीगरों के उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी. GI टैग प्राप्त उत्पादों को ट्रेड शो के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा. इससे स्थानीय उद्योग, शिल्प और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

यूपी गौरव सम्मान 2025-26

उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के दौरान ‘उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025–26' प्रदान किए जाएंगे. इस वर्ष 5 विशिष्ट व्यक्तित्व सम्मानित किए जाएंगे. जिन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है. शिक्षा, साहित्य, कृषि, महिला, सशक्तिकरण और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में खास काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को भी सम्मानित किया जाएगा.

नई योजनाओं की होगी शुरुआत

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ODOC योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे. सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक जोन योजना का उद्घाटन करेंगे.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम

तीन दिनों तक लोक कला, शास्त्रीय नृत्य, समकालीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मंच मिलेगा.

UP Diwas, Uttar Pradesh, Uttar Pradesh News, Uttar Pradesh (UP), UP Diwas 2026
