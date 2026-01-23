पैसा वसूली से लेकर शोषण तक... यूपी के मिर्जापुर की जिम में धर्मांतरण रैकेट चला रहा था हेड कांस्टेबल, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की एक जिम में धर्मांतरण रैकेट चल रहा था. इस कथित रैकेट का खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा कि जिम के मालिक पर महिलाओं का शोषण करने का भी आरोप है. पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है. हालांकि पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. जिम मालिक के खिलाफ पीड़ित महिला ने शिकाय की थी.

इस मामले को लेकर मिर्जापुर एसपी सोमेन वर्मा ने कहा कि यह मामला कोतवाली देहातका है. दो महिलाओं (पीड़िताओं) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वे जिस जिम में जाती थीं, वहां के मालिक और ट्रेनर उन्हें परेशान कर रहे थे। जिम के मालिक और अन्य लोगों पर महिलाओं का शोषण करने, उनसे पैसे वसूलने और उन पर अवैध रूप से धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का गंभीर आरोप है. हम फिलहाल इस मामले में आरोपों से पूछताछ कर रहे हैं.

​पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया मुख्य आरोपी

पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी की पहचान फरीद के रूप में की गई है. फरीद के अलावा पुलिस ने इरशाद नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा हैकि जो जीआरपी भदोही में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था.मामले से जुड़े कुल 5 जिमों को सील कर दिया गया है ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो सके.पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस संगठित गिरोह में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

