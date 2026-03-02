विज्ञापन
विशेष लिंक
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

अनोखी जूता मार होली...जब गधे पर बैठकर निकलते हैं लाट साहब, देखते ही बरसते हैं जूते-चप्पल

ढोल की थाप, रंग का शोर और बीच शहर में एक भैंसा गाड़ी पर बैठा लॉट साहब...लोग जयकारे भी लगाते हैं और जूते भी बरसाते हैं. यह मंजर हर किसी को हैरान करता है. आखिर क्या है इस अजीब मगर मशहूर परंपरा का राज?

Read Time: 3 mins
Share
अनोखी जूता मार होली...जब गधे पर बैठकर निकलते हैं लाट साहब, देखते ही बरसते हैं जूते-चप्पल
'अजब-गजब' यहां रंगों से नहीं जूतों से खेली जाती है होली

Jootamar Holi Kya Hai: ढोल की आवाज दूर से आती है, हवा में रंग का हल्का सा धुंआ तैर रहा होता है. अचानक भीड़ में शोर उठता है और एक भैंसा गाड़ी नजर आती है. उस पर बैठा होता है लॉट साहब...गले में जूतों की माला, सिर पर हेलमेट. लोग जयकारे भी लगाते हैं और जूते भी बरसाते हैं. यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. आखिर क्या है इस जूतेमार होली का राज?

ये भी पढ़ें:-सुर्ख चांद से लेकर ग्रहों की नजदीकी तक...मार्च में आसमान दिखाएगा रहस्यमयी जलवा

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: social media

300 साल पुरानी परंपरा (300 Year Old Tradition)

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में Holi 2026, Jootamar Holi, Lat Sahab Julus जैसे कीवर्ड हर साल ट्रेंड करते हैं. यहां होली पर एक शख्स को अंग्रेज अफसर की तरह सजाकर भैंसा गाड़ी पर बिठाया जाता है. उसे लॉट साहब कहा जाता है. गले में जूतों की माला पहनाई जाती है और जुलूस के दौरान लोग उस पर जूते चप्पल बरसाते हैं. बताया जाता है कि यह परंपरा करीब 300 साल पुरानी है. अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म के खिलाफ लोगों का गुस्सा इसी जुलूस के जरिए जताया जाता है. लॉट साहब को हेलमेट पहनाया जाता है ताकि चोट न लगे, लेकिन झाड़ू और जूतों की बौछार लगातार चलती रहती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: social media

कहां से निकलता है जुलूस (Procession Route and Timing)

ये जुलूस चौक क्षेत्र के फूलमती मंदिर से शुरू होकर कोतवाली तक जाता है. वहां प्रतीकात्मक सलामी दी जाती है. इसके बाद शहर के अलग-अलग रास्तों से गुजरते हुए घंटा घर तक पहुंचता है. शहर में दो जगहों से यह जुलूस निकलता है, जिससे माहौल और भी गरमजोशी भरा हो जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: social media

सुरक्षा के सख्त इंतजाम (Heavy Security Arrangements)

पिछले साल विवाद के बाद इस बार प्रशासन ज्यादा सतर्क है. करीब 30 इंस्पेक्टर, 150 उपनिरीक्षक, 600 हेड कांस्टेबल और दो कंपनी PAC तैनात की जा रही है. ड्रोन से निगरानी होगी और रूट पर बैरिकेडिंग की गई है. धार्मिक स्थलों को ढकने और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कई बैठकों के बाद तैयारी पूरी की है. यह परंपरा अनोखी जरूर है, लेकिन इसके साथ कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द भी जुड़ा है. जूतेमार होली केवल एक तमाशा नहीं, बल्कि इतिहास से जुड़ा प्रतीक है.

ये भी पढ़ें:-'अब तो बहुत डर लग रहा है' दुबई में धमाकों की आहट...मां का WhatsApp मैसेज पढ़ बेटा रह गया सन्न

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shahjahanpur Jootamar Holi, Lat Sahab Julus 2026, Holi 4 March Procession, Uttar Pradesh Unique Holi, Police Security Holi 2026, PAC Deployment Shahjahanpur, Jootamar Holi Kya Hai
Get App for Better Experience
Install Now