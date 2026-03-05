IND vs ENG 2nd Semi-Final: टीम इंडिया की इन 5 सबसे बड़ी बातों ने कर दी इंग्लैंड की वर्ल्ड कप से छुट्टी

T20 World Cup 2026 में अगर यह कहा जाए कि गुरुवार को खेला गया इंग्लैंड और भारत (India vs England) सेमीफाइनल मुकाबला अभी तक का सबसे रोमांचक मैच रहा, तो एक बार को गलत नहीं ही होगा. टीम इंडिया ने कोटे के 20 ओवरों में 7 विकेट पर 253 का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन इतने बड़े स्कोर के बावजूद इंग्लैंड स्कोर को 7 विकेट पर 246 रन तक ले जाने में कामयाब रहा. और अगर इंग्लैंड जीत के लिए सिर्फ 8 रन से दूर रन गया, तो उसके पीछे यूं तो कई वजह रहीं, लेकिन यहां 5 ऐसी वजह रहीं, जो इंग्लैंड के सेमीफाइनल से बाहर होने की वजह बन गईं.

1. संजू सैमसन की तूफानी पारी

इसमें दो राय नहीं कि अगर पिछले मैच में संजू के 97 रनों ने विंडीज को डुबोया था, तो सेमीफाइनल में यही काम एक बार उन्होंने अंग्रेजों का किया. सैमसन की तूफानी पारी भारत की जीत का सबसे बड़ा आधार बन गई. पारी के पहले ही ओवर से सैमसन शुरू हुए, तो फिर 13.1 ओवरों की गेंद पर ही जाकर रुके, लेकिन तब तक वह 42 गेंदों पर 8 चौकों और 7 छक्कों से इंग्लैंड की खाल में भूसा भर चुके थे. वास्तव में अगर सैमसन की यह पारी नहीं आती, तो भारत का निकलकर आई फाइनल तस्वीर को देखते हुए असंभव था.

2. कमाल के जसप्रीत बुमराह !

अक्सर आंकड़े खिलाड़ी विशेष के योगदान की सही तस्वीर पेश नहीं करते. और यह एक ऐसा ही मैच रहा, जो बुमराह के योगदान को सही तरह से नहीं दिखाता क्योंकि जस्सी सिर्फ एक ही विकेट ले सके. लेकिन हैरी ब्रूक का शुरुआत में बड़ा विकेट लेना, और फिर स्लॉग ओवरों में जब इंग्लिश बल्लेबाज बल्ले से आतंक मचाए हुए थे, उस सूरत में सबसे उम्दा गेंदबाजी वह बात है, जिसे देखकर करोड़ों भारतीय प्रशंसक तो यहां तक कह बैठे-"असल प्लेयर ऑफ द मैच तो जसप्रीत बुमराह थे."

3. अक्षर पटेल निकले सुपर से ऊपर!

एक बार शायद फैंस बुमराह को विस्मित कर दें, लेकिन जब भी भारत और इंग्लैंड के बीच इस सेमीफाइनल की बात होगी, महान विद्वान क्रिकेटर या समीक्षक, इतिहासकार मुकाबले की समीक्षा करेंगे, तो अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभरकर आएंगे, जो सभी का दिल जीतकर ले गए. हैरी ब्रूक का सुपर से ऊपर कैच, फिर जमकर खेल रहे विल जैक्स के कैच में योगदान, टॉम बैंटन का जरूरत पर विकेट लेना आदि ये वो बातें रहीं, जो बताने के लिए काफी हैं कि 7 रन से मिली नजदीकी जीत में अक्षर पटेल कितने 'हीरा खिलाड़ी' साबित हुए.



(खबर जारी है...)