विज्ञापन
WAR Update
  • ईरान के IRGC के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम पर US का हमला, मिसाइल‑ड्रोन लॉन्च साइट्स को भारी नुकसान
  • दुबई के पास ऑस्ट्रेलियाई बेस पर ईरान का अटैक, रक्षा मंत्री बोले- सभी सैनिक सुरक्षित
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 80 फ्लाइट कैंसिल, मिडिल ईस्ट जाने वाली 36 और आने वाली 44 उड़ानें रद्द
  • UAE में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन करेगी स्पाइसजेट
  • UAE एयर डिफेंस की बड़ी कामयाबी: 9 बैलिस्टिक मिसाइल, 6 क्रूज मिसाइल और 148 ड्रोन मार गिराए
  • मिडिल ईस्ट में फ्लाइट संकट गहराया: 4 दिनों में 7 देशों के एयरपोर्ट्स पर 9,500 उड़ानें कैंसिल
  • ईरान ने दुबई की बहुमंजिला इमारत को ड्रोन से बनाया निशाना, बिल्डिंग में US सैनिक थे मौजूद

होली 2026 पर स्कूलों की छुट्टी का कन्फ्यूजन, जानिए 3 या 4 मार्च कब बंद रहेंगे स्कूल?

होली 2026 को लेकर स्कूलों की छुट्टियों पर कन्फ्यूजन बना हुआ है. अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपडेट सामने आ रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों उलझन में हैं. ऐसे में सभी को अपने स्कूल से सही जानकारी लेने की सलाह दी गई है.

Read Time: 2 mins
Share
होली 2026 पर स्कूलों की छुट्टी का कन्फ्यूजन, जानिए 3 या 4 मार्च कब बंद रहेंगे स्कूल?
होली पर स्कूलों की छुट्टी कब है

Holi Holiday Confusion 2026: होली 2026 को लेकर इस बार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच जबरदस्त कन्फ्यूजन बना हुआ है. कोई पूछ रहा है स्कूल 3 मार्च को बंद रहेंगे या 4 मार्च को, तो कोई सोशल मीडिया पर अलग अलग तारीखें शेयर कर रहा है. इसी बीच सरकारी आदेश ने उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दे दी है. लेकिन दूसरे राज्यों में अब भी सस्पेंस बना हुआ है. ऐसे में आखिर किस दिन स्कूल बंद रहेंगे और कहां क्या फैसला हुआ है, आइए आसान भाषा में पूरी अपडेट जानते हैं.

उत्तर प्रदेश में होली की छुट्टी कब?

उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य के स्कूल 2 मार्च से 4 मार्च तक बंद रहेंगे. यानी होलिका दहन और रंग वाली होली दोनों को देखते हुए तीन दिन की छुट्टी रहेगी. नोएडा के स्कूल भी इसी सरकारी आदेश के अनुसार बंद रहेंगे. गाजियाबाद में शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया है कि यहां 2 से 5 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे. यानी कुछ जगह एक दिन ज्यादा छुट्टी भी मिल सकती है.

मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी स्थिति साफ नहीं

मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी तक छुट्टियों को लेकर कोई पक्का ऐलान नहीं हुआ है. हालांकि कहा जा रहा है कि राजस्थान में 2 और 3 मार्च को स्कूल बंद रह सकते हैं. स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वो अपने स्कूल से सीधे संपर्क में रहें ताकि आखिरी समय पर किसी तरह की परेशानी न हो.

कश्मीर यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं आगे बढ़ाईं

होली के बीच कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 2 और 3 मार्च को होने वाली परीक्षाएं आगे बढ़ा दी हैं. नई तारीखें जल्द बताई जाएंगी. इससे साफ है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं. फिलहाल अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो छुट्टियां तय हैं. बाकी राज्यों के स्टूडेंट्स को अपने स्कूल से जानकारी लेते रहना चाहिए ताकि होली का मजा बिना टेंशन के लिया जा सके.

Delhi Sarvodaya Vidyalaya Admission: नर्सरी और कक्षा 1 के दाखिले आज से शुरू, जानें क्या है एडमिशन क्राइटेरिया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Holi 2026, Holi School Holiday, Uttar Pradesh School Holiday Status, Noida Schools, School Close Udpate
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com