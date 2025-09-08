Uttar Pradesh: थाने से रिहा हुआ तो बनाई रील, इसी रील के चक्कर में फिर पहुंच गया थाने

अगर किसी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो वो शर्मिंदा होकर ये बात सबसे छुपाता है लेकिन कुछ धुरंधर ऐसे भी हैं, जो थाने से जमानत पर छूटने में अपनी वाहवाही मानते हैं. कुछ ऐसा ही काशी में भी हुआ लेकिन ये शौक उल्टा पड़ गया. दरअसल, एक जनाब थाने से जमानत पर बाहर आए थे और उनके स्वागत में कुछ दोस्त थाने के बाहर खड़े थे.

थाने से बाहर निकलते हुए जनाब का वीडियो बना लिया. अब जमानत पर बाहर आ गए तो जमाने को बताने के लिए उन्होंने एक रील बना डाली. अब जनाब को सूझा कि गाना भी माहौल देखकर चुनना चाहिए, तभी तो जनता देखेगी. बस फिर क्या था, गाना लगाया “जान हो जेल से रिहा हो गईली”.

वाराणसी के चौबेपुर थाने से निकलते हुए बनाई गई ये रील मंशा के हिसाब से वायरल हो गई लेकिन इससे हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि थाने से वापस लौटे और रील के चक्कर में वापस थाने पहुंच गए. दरअसल, पुलिस ने जब रील देखा तो जनाब को पकड़ कर थाने पहुंचा दिया.

अब आप सोच रहे होंगे कि ये महानुभाव हैं कौन.तो ये हैं अतुल सोनकर. अतुल सोनकर ने अपने साथियों के साथ दबंग स्टाइल में चौबेपुर थाने से निकलते हुए रील बनवाया था. ख़ुद तो थाने पहुंचे ही, अपने दोस्त सूरज राय को भी रील के चक्कर में थाने पहुंचा दिया.

वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर थाने पहुंचाया तो इन रीलबाजो के होश ठिकाने आ गए. माफ़ी मांगने लगे फिर रील न बनाने की कसम खाके कान पकड़ कर उठक बैठक करने लगे.