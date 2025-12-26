'36.7 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 9 आरोपी गिरफ्तार', नए साल से पहले नशे के खिलाफ मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन

मुंबई के ठाणे-मुंबई कार्यक्षेत्र में पायधुनी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय हेरोइन तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है. इस ऑपरेशन में अब तक 6 पुरुष और 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 8 किलो 832 ग्राम हेरोइन के साथ-साथ नकद और अन्य कीमती सामान जब्त किया गया है. जब्त माल की कुल कीमत 36 करोड़ 74 लाख 92 हजार 400 रुपये आंकी गई है.

ये भी पढ़ें- लंदन में पार्टी कर रही 'भगोड़ा जोड़ी' माल्या-ललित की वापसी कब? जानें सरकार ने क्या बताया

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

16 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 2:30 से 6:30 बजे के बीच पी. डी'मेलो रोड, मस्जिद बंदर (पूर्व) स्थित लोहा भवन के बाहर सड़क पर पुलिस ने दो संदिग्धों को रोका. तलाशी में इनके पास से 326.22 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये बताई गई.गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जलाराम नटवर ठक्कर (37) और वसीम मजरुद्दीन सैयद (27) के रूप में हुई. इस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

जांच में खुलती गई तस्करी की पूरी चेन

पूछताछ के दौरान पुलिस को इस ड्रग्स की सप्लाई चेन के अहम सुराग मिले. इसके बाद पुलिस ने रूबिना मोहम्मद सैयद खान को गिरफ्तार किया. आगे की जांच में सामने आया कि हेरोइन की असली मालिक शबनम शेख है, जिसे तकनीकी जांच के बाद अजमेर, राजस्थान से गिरफ्तार किया गया. यहीं से मामला और बड़ा हो गया. पुलिस ने फरार चल रही 19 साल की मुस्कान समरूल शेख को भी मस्जिद बंदर इलाके से दबोच लिया. मुस्कान से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसे नियमित रूप से मेहरबान अली नाम का शख्स हेरोइन सप्लाई करता था.

डिलीवरी के दौरान गिरफ्तारी, करोड़ों की हेरोइन जब्त

24 दिसंबर 2025 को हेरोइन की डिलीवरी की पुख्ता सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाया. मौके पर पहुंचे अब्दुल कादिर शेख को हिरासत में लिया गया. उसके पास से 1 करोड़ 38 लाख रुपये की हेरोइन बरामद हुई. उसने कबूल किया कि यह माल उसे मेहरबान अली ने भेजा था. इसके बाद पुलिस ने ओशिवरा के आनंद नगर इलाके में छापा मारा, जहां तीन आरोपी नवाजीस गालिब खान, सारिक मोहम्मद सलीम सलमानी और समद गालिब खान हेरोइन की पुड़ियां पैक करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए. यहां से 33 करोड़ 86 लाख 76 हजार 300 रुपये की हेरोइन बरामद हुई.

अब तक क्या-क्या जब्त हुआ?

आरोपियों के पास 8 किलो 832 ग्राम हेरोइन, जिसकी कीमत 36.55 करोड़ रुपये है, 8,26,800 रुपये नकद, करीब 10 लाख रुपये की कार, 12 मोबाइल फोन, जिनकी कीमत 1,40,500 रुपये है. समेत 36.74 करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान जब्त किया है.