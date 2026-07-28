UP के सामूहिक विवाह में दूल्हा-दुल्हन को तोहफे में मिले TMC के बैनर वाले गद्दे, कंपनी और कर्मचारी पर गिरी गाज

- यूपी के उन्नाव में सामूहिक विवाह समारोह में टीएमसी के प्रचार वाले गद्दे नवविवाहित जोड़ों को बांटे गए
- उन्नाव सीडीओ कृति राज ने शिकायत मिलने पर जांच कर गद्दे सप्लाई करने वाली प्राइवेट कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया
- समाज कल्याण विभाग के एक कर्मचारी को भी इस मामले में सस्पेंड कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सामूहिक विवाह समारोह के दौरान टीएमसी के प्रचार-प्रसार वाले गद्दे नवविवाहित जोड़ों को बांटे जाने का खुलासा हुआ है. दरअसल उन्नाव में 24 जुलाई को 459 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया था. उन्नाव सीडीओ कृति राज ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मीडिया के जरिए शिकायत मिली थी कि वहां पर नवविवाहित जोड़ों को दिए गए कुछ गद्दे किसी एक राजनैतिक दल के बैनर से जुड़े थे. गद्दों के जरिए पार्टी का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था.
शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की गई. जांच के आधार पर गद्दे सप्लाई करने वाली प्राइवेट कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. साथ ही समाज कल्याण विभाग के एक कर्मचारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है.
TMC mattresses distributed to UP couples at mass wedding: Following a probe, the private firm which supplied the mattresses has been blacklisted. Staffer at social welfare department has been suspended.— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 28, 2026
- Krati Raj, CDO Unnao https://t.co/oFfwfl73hF pic.twitter.com/phT8kdJEz9
गद्दे मुहैया कराने वाली फर्म पर एक्शन
मामले में अब सख्त एक्शन लिया गया है. मामले की जांच के लिए डीएम के आदेश पर जांच समिति बनाई गई थी. CDO उन्नाव की अध्यक्षता में बनी इस समिति की जांच में गद्दे मुहैया कराने वाली फर्म की भूमिका सामने आई थी. कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर गद्दों की रिसिविंग लेने वाले पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई. वहीं समाज कल्याण विभाग के एक कर्मचारी पर भी मामले में गाज गिरी है.
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