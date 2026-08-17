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बि‍हार के गोपालगंज में मस्‍ज‍िद में घुसकर इमाम की चाकू से गोदकर हत्‍या, ग्रामीणों ने नहीं उठने द‍िया शव, इलाके में तनाव

गोपालगंज एसपी विनय तिवारी ने बताया कि मोहम्मद सफीक नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है. इस मामले में एसएसटी का गठन कर दिया गया है.

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बि‍हार के गोपालगंज में मस्‍ज‍िद में घुसकर इमाम की चाकू से गोदकर हत्‍या, ग्रामीणों ने नहीं उठने द‍िया शव, इलाके में तनाव
मस्‍ज‍िद के बाहर लगी लोगों की भीड़.
  • इमाम के शरीर पर चाकू से वार के कई न‍िशान
  • लोगों में आक्रोश, कहा- इमाम का क‍िसी से नहीं थी कोई व‍िवाद
  • पुल‍िस ने मामले के खुलासे के ल‍िए क‍िया एसआईटी का गठन
क्या हत्या और मोबाइल चोरी की पंचायत के बीच कोई संबंध है?

ब‍िहार के गोपालगंज में सोमवार की सुबह मस्‍ज‍िद में घुसकर एक इमाम की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई. हत्यारों चाकू से उनकी पीठ पर कई जगह वार किए. घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह ग्रामीण मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे. इमाम का शव देखकर ग्रामीणों ने पुल‍िस को सूचना दी.  मृतक इमाम मोहम्मद शफीक भोरे के सिसई, पठान टोला निवासी शेख हवलदार के पुत्र थे. वर्तमान में वे उचकागांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार स्थित मस्जिद में पेशइमाम के तौर पर कार्यरत थे. 

घटना उचकागांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार की है. इस घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए हैं. वहीं, वे पुलिस को मौके से शव उठाने का विरोध कर रहे हैं. स्थानीय ग्रामीण मौके पर एसपी को बुलाने की मांग कर रहे हैं. घटना के बाद गांव में तनाव है, जबकि मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई है. 

लोग बोले- क‍िसी से नहीं था व‍िवाद 

स्थानीय ग्रामीण शमशेर आलम ने बताया कि इमाम मोहम्मद शफीक बहुत ही शांत स्वभाव के थे. वह हिंदू मुस्लिम तहजीब को मानने वाले थे और मस्जिद में ही रह कर बच्चों को तालीम देते थे. उनका किसी से कोई विवाद नहीं था. सोमवार को तड़के जब फजर का अजान नहीं हुआ तब कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे तो वहां देखा की मस्जिद के अंदर इमाम का शरीर खून से लथपथ था. मौके पर वे मृत पाए गए. उनके पीठ पर कई जगह चाकू से गहरे जख्म के निशान थे. 

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मोबाइल चोरी को लेकर हुई थी पंचायत

मृतक इमाम के भांजे साहिल शेख ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व ईमाम का मोबाइल चोरी हो गया था. इस मोबाइल को लेकर रव‍िवार को गांव में पंचायत हुई थी. पुलिस आरोपी लड़के को पकड़ कर पूछताछ कर रही थी. आज उनकी हत्या कर दिया गया है. हालांकि हत्या की वजह क्या है? कोई भी बताने से साफ इनकार कर रहा है. वहीं, घटना की सूचना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस और हथुआ एसडीपीओ पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं.  

एसआईटी का गठन, ग्रामीणों में आक्रोश

गोपालगंज एसपी विनय तिवारी ने बताया कि मोहम्मद सफीक नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है. इस मामले में एसएसटी का गठन कर दिया गया है. इसके अलावा पुलिस परिजनों के बयान का भी इंतजार कर रही है. उनको अगर किसी पर शक है तो उसको लेकर भी जांच की जाएगी. एसपी ने कहा कि मौके पर एफएसएल की टीम को भी भेजा जा रहा है. पूरे घटना की साइंटिफिक तरीके से जांच की जा रही है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक ग्रामीण शव को उठाने का विरोध कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर एसपी आएंगे तभी शव को उठाने दिया जाएगा. ग्रामीण हत्याकांड की जांच कर हत्यारों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. 

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