श्रावस्ती में पुलिस ने रोका धर्मांतरण का खेल, गुस्साए लोगों ने पुलिस पार्टी पर किया हमला

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पुलिस ने भारत-नेपाल सीमा पर एक बार फिर धर्मांतरण का भंडाफोड़ किया है. इससे इकौना में धर्मांतरण की पाठशाला से पर्दाफाश हुआ था.इस बार पुलिस ने ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश किया है. इस मामले में कार्रवाई करने पर पुलिस की टीम पर धर्मांतरण कर रहे लोगों ने पथराव किया. पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

साल 2007 में पूरे गांव में कर लिया था धर्म परिवर्तन

यह मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में भारत-नेपाल सीमा से सटे थाना हरदत्तनगर गिरंट के भैया पुरवा गांव का है.वहां पर ईसाई मिशनरी के तहत 150 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. आपको बता दें कि 2007 में इसी भया पुरवा गांव में धर्म परिवर्तन कर पूरे गांव ने ईसाई धर्म अपना लिया था. वहां आज के मुख्यमंत्री और उस समय गोरखपुर के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने पूरे गांव की घर वापसी कराई थी. लेकिन इस बार ईसाई मिशनरी पूरी तरीके से इस पर काम करके लोगों को एक बार फिर धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए जोर डाल रही थी. लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी की. वहां से बड़ी संख्या में पासबुक, आई कार्ड और बाइबिल बरामद किए गए. पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है. पुलिस इस काम में लगे अन्य लोगों की तलाश कर रही है. पुलिस की कार्रवाई के विरोध में वहां मौजूद महिलाओं ने पुलिस टीम पर पथराव किया. पुलिस इस घटना की जांच कर रही है.

क्या कहना है पुलिस का

इस मामले में श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया कि इस धर्मांतरण के खेल को बंद कराया गया है. उन्होंने बताया कि धर्मांतरण कराने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि इस मामले के दो आरोपी अभी भी फरार हैं. फरार लोगों की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं.उन्होंने कहा कि पुलिस टीम पर हमला करने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा.उन्होंने कहा कि धर्मांतरण करा रहे लोगों के बैंक एकाउंट की भी जांच की जाएगी.

