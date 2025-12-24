कानपुर: गंगा बैराज पर चेकिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मियों पर चढ़ा दी कार! CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा बैराज पर मंगलवार शाम एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई. यहां पुलिस चेकिंग के दौरान एक बेकाबू कार ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में 2 सब-इंस्पेक्टर और 1 होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए.

कैसे हुआ हादसा?

मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे कोहना पुलिस की टीम गंगा बैराज पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों की नियमित चेकिंग कर रही थी. तभी उन्नाव की दिशा से आ रही एक काले रंग की हुंडई औरा कार के ड्राइवर ने पुलिस को देखकर रुकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी. चश्मदीदों के अनुसार, कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने पुलिस बैरिकेडिंग को परखच्चे उड़ाते हुए सीधे ड्यूटी पर तैनात जवानों को टक्कर मार दी. टक्कर मारने के बाद ड्राइवर कार समेत मौके से फरार होने में कामयाब रहा.

अस्पताल में इलाज जारी

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने आनन-फानन में घायल साथियों को हैलेट अस्पताल (Hallet Hospital) पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार, घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

'जल्द आरोपी गिरफ्त में होगा'

जॉइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) आशुतोष कुमार ने इस घटना पर मीडिया से बात करते हुए कहा, 'कोहना पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक अज्ञात हुंडई औरा कार बैरियर तोड़कर भाग निकली. इस प्रयास में हमारे जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होगा.'

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

पुलिस को घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों से महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कार ड्राइवर ने जानबूझकर बैरियर को टक्कर मारी और पुलिसकर्मियों को घायल करते हुए भाग निकला. पुलिस अब गाड़ी के नंबर और रूट को ट्रेस करने के लिए डिजिटल सर्विलांस की मदद ले रही है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

फिलहाल कोहना थाना पुलिस ने अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. गंगा बैराज और आसपास के निकास मार्गों पर घेराबंदी कर दी गई है. पुलिस का दावा है कि आरोपी ड्राइवर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें:- गुजरात से गए परिवार ने खरीद ली पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस, जानें कौन हैं कराची के बिजनेसमैन आरिफ हबीब