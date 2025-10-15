विज्ञापन
सपा सांसद मुहिबुल्लाह ने नारियल फोड़ने से किया इनकार, कहा-हम दुआ वाले लोग हैं 

इस कार्यक्रम में रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और रामपुर नगर विधायक आकाश सक्सेना को जिला प्रशासन ने आमंत्रित किया था.

यूपी के रामपुर के समाजवादी पार्टी सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. एक सरकारी कार्यक्रम में जब उन्हें नारियल फोड़ने को कहा गया तो उन्होंने साफ़ मना करते हुए कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हम दुआ वाले लोग हैं. इस वाक़ये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. हुआ कुछ यूं कि रामपुर के शहीद ए आजम भगत सिंह स्टेडियम में विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करने के लिए जिला प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम में रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और रामपुर नगर विधायक आकाश सक्सेना को जिला प्रशासन ने आमंत्रित किया था. विकास कार्यों के लोकार्पण के कार्यक्रम में परंपरा के अनुसार जब जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह ने नारियल फोड़ने के लिए कहा तो सपा एमपी मौलाना मोहिबुल्लाह ने इनकार कर दिया. उन्होंने नारियल फोड़ने से मना करते हुए कहा कि हम तो दुआ वाले लोग हैं. इसके बाद भाजपा विधायक आकाश सक्सेना और जिला प्रशासन के सदस्यों ने नारियल फोड़ कर लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न किया.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. भाजपा समर्थको में गुस्सा है कि सपा सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह द्वारा सनातन का अपमान किया गया है. लोगों का कहना है कि उन्होंने जिलाधिकारी रामपुर व पुलिस अधीक्षक रामपुर के सामने एक स्वच्छ परंपरा को तोड़ा और वहां मौजूद सभी लोग हंसते रहे. लोगों का मानना है नारियल फोड़ने से जिस तरह से इनकार किया वह सनातन परंपराओं का अपमान है.

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी समर्थक भी मौलाना मोहिबुल्लाह से नाराज है. सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह समाजवादी पार्टी के हैं और कार्यक्रम में उनके साथ दिख रहे नगर विधायक आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के धुर विरोधी हैं. आकाश सक्सेना के साथ मौलाना मोहिबुल्लाह का हंसना मुस्कुराना और एक कार्यक्रम में गलबहियां करना समाजवादी पार्टी के समर्थकों को रास नहीं आ रहा और वह मोहिबुल्लाह नदवी का विरोध कर रहे हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद मौलाना मोहिबुल्लाह नबी भी सफाई देते नहीं थक रहे उनका कहना है कि वह रामपुर के सांसद हैं और रामपुर के विकास के लिए अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी खड़ा होना पड़े तो वह इससे परहेज नहीं करेंगे. इस कार्यक्रम के बाद एक तरफ भाजपा समर्थक गुस्से में हैं तो सपा के कार्यकर्ता भी उनसे नाराज हैं. विवादों में घिरे मौलाना मोहिबुल्लाह के लिए कहा जा सकता है कि ना खुदा ही मिला ना विसाल ए सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे. 

