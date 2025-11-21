यूपी में युवकों को लड़की का पीछा करना पड़ा भारी, ग्रामीणों ने दी ऐसी सजा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इस घटना में ग्रामीणों ने दो युवकों की पहले पिटाई की और बाद में उनका सिर मुंडवा दिया. ग्रामीणों की ये घटना अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. पुलिस का कहना है कि जिन दो युवकों के साथ ग्रामीणों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके ऊपर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है. आरोप है की दोनों युवक एक लड़की का पीछा करते हुए उसके गांव तक पहुंच गए जहां लड़की की शिकायत पर ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया पहले तो ग्रामीणों ने दोनों की जमकर पिटाई की और उसके बाद भी मन नहीं भरा तो रोमियो बने इन युवको के सर पर बाल मूंडकर चौराहा बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया. शुरू में पुलिस ने केवल उन दोनों युवकों पर केस दर्ज किया लेकिन 17 नवम्बर की बाल मूंडने का वीडियो जब आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मचा गई. पुलिस हरकत में आई और अब वायरल वीडियो में दिख रहे लोगो की पहचानकर पांच ग्रामीणों को हिरासत में लिया है

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर की घटना हरदोई के माधौगंज थाना इलाके के भैंसीमऊ की है. ग्रामीण पहले इन दोनों युवको की पिटाई करते हैं फिर इनके बाल भी मूंड देते हैं. यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पता चला की ग्रामीणों के हाथ पिटने वाले युवक बिलग्राम कोतवाली के मंगरौली गांव के संजय और रवि हैं. इन दोनों ने 17 नबम्बर को एक किशोरी का बिलग्राम से अपनी बाइक से पीछा करते हुए लड़की के गांव में पहुंच गए थे. गांव में लड़की ने शोर मचाया तो ग्रामीण भड़क उठे और उन्होंने दोनों युवकों को पकड़ लिया. ग्रामीणों ने पहले दोनों आरोपियों की पिटाई की औऱ बाद में उनका सिर मुंडवाया गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ग्रामीण उन दोनों के बाल काट रहे हैं और भीड़ तमाशबीन बनी हुई है. घटना के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को छोड़ दिया लेकिन पुलिस को खबर भी कर दी. रास्ते में पुलिस से भी इनका सामना हुआ लेकिन पुलिस ने कानून हाथ में लेने वाले ग्रामीणों पर कोई कार्रवाई न करके उलटे इन दोनों युवको पर सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता करने का मामला दर्ज करके इनके ऊपर शांति भंग करने की कार्रवाई करके अदालत में पेश किया जहा इन्हे जमानत मिल गयी. बाल मूंडने का वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसके बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगे.

इस मामले में एसपी अशोक कुमार मीणा का कहना है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा दो नव युवकों के बाल काटने की बात प्रकाश में आई है. इसकी जब गहनता से जांच की गई तो पता चला कि ये वीडियो 17 नवंबर का है. इस वीडियो में दो युवक हैं उनके नाम संजय और रवि है जो की ग्राम नीची मगरौली बिलग्राम थाना से संबंधित है. उनके साथ यह घटना की गई है, इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें पांच लोग जो यह कृत कर रहे हैं उनको हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.