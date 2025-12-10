नाबालिग को बंदूक के साथ वीडियो बनाना पड़ा भारी, ट्रिगर दबा और चल गई गोली; सुरक्षा गार्ड की मौत

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में लाइसेंसी बंदूक के साथ वीडियो बनाना एक नाबालिक युवक को भारी पड़ गया. अचानक बंदूक से चली गोली से सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई.।घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए बंदूक को कब्जे में लेकर किशोर को अभिरक्षा में ले लिया. वहीं मृतक सुरक्षा गार्ड के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. मृतक सुरक्षा गार्ड के परिजनों ने हत्या और दुर्घटना का अंदेशा जताते हुए थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है.

बंदूक का ट्रिगर दबा और चल गई गोली

यह मामला मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के जानसठ रोड स्थित द्वारका सिटी में मंगलवार शाम का है. वहीं बंदूक संग वीडियो बनाने वाला नाबालिग बिजली ठेकेदार का बेटा है. वह एक निर्माणधीन मकान में सुरक्षा गार्ड की लाइसेंसी बंदूक के साथ वीडियो बना रहा था. तभी बंदूक का ट्रिगर दबा और गोली चल गई. इस घटना में 12 साल का सुरक्षा गार्ड शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

बंदूक लॉकर में थी तो हाथ में आई कैसे

मृतक शुभम के मामा का कहना है कि बंदूक जब लॉकर में रखी थी तो लड़के के हाथ में कैसे आई. अगर मिली भी तो उसमें कारतूस कैसे पड़ा. शुभम की पीठ में गोली लगी थी. गोली चलना कोई मामूली बात नहीं है. ये कोई बच्चों का खेल नहीं है. गोली चलाने के लिए बंदूक को लोड भी करना पड़ता है. ट्रिगर एकदम से दबाने पर ही गोली चलती है. उन्होंने इस घटना के खिलाफ थाने में शिकायत की है. ये मामला हत्या का भी हो सकता है.

पुलिस नाबालिग से कर रही पूछताछ

सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. जिस नाबालिक युवक के हाथ से फायरिंग हुई उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. उस असलहे को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. पूरे मामले में नई मंडी पुलिस टीम अग्रिम विधित कार्रवाई कर रही है.