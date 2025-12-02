UP में एक और BLO की मौत, परिवार का आरोप - काम के दबाव के कारण हुआ ऐसा

उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया में लगे एक और BLO की मौत की खबर आ रही है. पुलिस के अनुसार BLO की मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई है. ताजा मामला हाथरस जिले का है. पुलिस ने मृतक BLO की पहचान कमलकांत शर्मा के रूप में हुई है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि काम के दबाव के कारण ही कमलकांत शर्मा के साथ ये हादसा हुआ है. पीड़ित परिवार के आरोपों का पुलिस फिलहाल जांच कर रही है. बीते कुछ दिनों में यूपी में BLO की मौत का ये दूसरा मामला है. कुछ दिन पहले ही एक और BLO की मौत की खबर आई है. उस मामले में मृतक ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया था जो बाद में जमकर वायरल हुआ है.

मामला हाथरस की तहसील सिकंद्राराऊ के ब्राह्मणपुरी मोहल्ले का है. पीड़ित परिवार के अनुसार छत से उतरते समय कमलकांत शर्मा को अचानक चक्कर आया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े. इसके बाद परिजन उन्हें तत्काल पास के अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने अलीगढ़ रेफर कर दिया. लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. मृतक कमलकांत शर्मा गांव नावली लालपुर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे. अभी में बीएलओ की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे. बीएलओ की पत्नी नीलम शर्मा ने बताया कि उनके पति पर काम का अत्यधिक दबाव था. उन्होंने कहा कि अधिकारियों के लगातार फोन आ रहे थे. मैंने कई बार समझाया कि काम का इतना प्रेशर मत लो, लेकिन वो नहीं माने. सुबह अचानक चक्कर आकर गिर पड़े और फिर वापस नहीं लौटे.

बीएलओ की मौत की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. सिकंद्राराऊ के एसडीएम और सीओ तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. आपको बता दें कि यूपी में इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है कुछ दिन पहले एक बीएलओ का सुसाइड से पहले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस वीडियो में वो अपने ऊपर काम के दबाव का जिक्र कर रहा था. वह बता रहा था कि उसे जीना है लेकिन काम के बोझ के कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ रही है.

