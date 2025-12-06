विज्ञापन
तेज रफ्तार कार से टकराकर 30 मीटर दूर उछला शख्स, देखें खौफनाक VIDEO

यूपी के महराजगंज जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने लोगों का दिल झकझोर कर रख दिया है. एक युवक दुकान के सामने सड़क किनारे उड़ती धूल पर पानी डाल रहा था. इसी बीच, एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर युवक को टक्कर मार दी. कार कि रफ्तार इतनी भयानक थी, कि टक्कर के बाद युवक उछलते हुए करीब 30 फीट दूर जा गिरा. जिस दौरान युवक कि मौत हो गई. वहीं, कार चालक मौके से भाग निकला. हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया. जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, यह पूरा मामला नौतनवा थाना अंतर्गत गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग की है. जहां पर स्थित एक बीज भंडार की दुकान पर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के मर्चवारी गांव पालिका 1, कोटियहवा जिला रूपंदेही निवासी अभिषेक यादव नौकरी करते थे. सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो के मुताबिक हर रोज की तरह अभिषेक बीते तीन दिसंबर को भी दुकान पर नौकरी करने पहुंचे थे. जहां पर दुकान के सामने सड़क किनारे उड़ रही धूल पर पानी डाल रहे थे. इसी बीच अचानक एक तेज रफ्तार कार ने अभिषेक को टक्कर मार दी. जिस दौरान अभिषेक हवा में उछलते हुए करीब 30 फीट दूर जाकर गिरे. अभिषेक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दी.

दर्दनाक हादसे का शिकार मृत अभिषेक यादव के पिता कन्हैया यादव ने बताया कि उनके दो पुत्रों अभिषेक व दीपनरायन में अभिषेक बड़ा लड़का था. अभी दो वर्ष पहले ही उसकी शादी हुई थी. अभिषेक यादव घर से नौकरी के लिए गया था. कुछ देर बाद ही सूचना मिली कि पुत्र दुकान के बाहर ही किनारे खड़ा था. इतने में गोरखपुर की ओर से आ रही एक कार ने उसे जोरदार ठोकर मार दिया. जिससे बेटे की मौत हो गई है. बेटे की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे है.

वहीं, नौतनवा थाना प्रभारी निरीक्षक पुरुषोत्तम राव ने बताया कि युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था. पोस्टमाटर्म के बाद शव को युवक के परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया. इतना ही नहीं कार चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सम्बंधित धाराओं में केस दर्ज करने के बाद चालान कर दिया गया.

