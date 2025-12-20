विज्ञापन
विशेष लिंक

'सिस्टम' ने ले ली मासूम की जान! यूपी में एक्सप्रेस वे के सेफ्टी टैंक में गिरकर 3 साल के बच्चे की मौत

पीड़ित परिवार ने इस मामले में जिस कंपनी के पास एक्सप्रेसवे के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी उसके खिलाफ एक्शन की बात कही है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Read Time: 2 mins
Share
'सिस्टम' ने ले ली मासूम की जान! यूपी में एक्सप्रेस वे के सेफ्टी टैंक में गिरकर 3 साल के बच्चे की मौत
इटावा:

उत्तर प्रदेश के इटावा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर सिस्टम की लापरवाही ने एक तीन साल के मासूम की जान ले ली है. एक्सप्रेस-वे के किनारे बने शौचालय के खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से बच्चे की मौत हो गई है. ये घटना उसराहार थाना क्षेत्रके कुदरैल के पास चैनल नंबर 288.7 का है.पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस बच्चे की मौत हुई है वो सफाईकर्मी का बेटा था.

Latest and Breaking News on NDTV

बताया जा रहा है कि वह एक्सप्रेस के बगल में बने शौचालय के पास खेल रहा था इसी दौरान पास में बने 10 फीट गहरे टैंक में गिर गया. जिस समय ये हादसा हुआ उस समय टैंक का ढक्कन खुला हुआ था. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि एक्सप्रेस वे की रखरखाव का काम देखने वाली कंपनी ने इस टैंक की सफाई कराने के बाद इस टैंक पर ढक्कन नहीं लगवाया था. अगर ढक्कन लगा होता तो आज उनके बच्चे के साथ ये घटना नहीं होती. 

जांच में पता चला है कि इस टैंक पर ढक्कन लगाने को लेकर पहले भी कई बार कंपनी से कहा गया था लेकिन कंपनी की तरफ से हर बार इस बात को अनसुना किया गया. आखिरकार आज इस लापरवाही के कारण एक मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया है. अगर टैंक पर समय रहते ढक्कन लगवा दिया जाता तो शायद आज उस बच्चे की जान बच जाती. 

Latest and Breaking News on NDTV

घटना से कुछ समय पहले बच्चा एक्सप्रेसवे के पास ही खेल रहा था लेकिन जब कुछ देर बाद बच्चा एकाएक वहां नहीं दिखा तो परिजनों ने उसे ढूंढ़ना शुरू किया. इसी दौरान उन्होंने देखा कि उनका बच्चा सेफ्टी टैंक में गिरा हुआ है. बच्चे के आनन-फानन में टैंक से बाहर निकालकर पास के अस्पताल में पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है. पीड़ित परिवार ने इस मामले में जिस कंपनी के पास एक्सप्रेसवे के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी उसके खिलाफ एक्शन की बात कही है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Boy Died In UP, 3 Year Old Boy Died, Septic Tank Accident In UP
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com