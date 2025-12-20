'सिस्टम' ने ले ली मासूम की जान! यूपी में एक्सप्रेस वे के सेफ्टी टैंक में गिरकर 3 साल के बच्चे की मौत

उत्तर प्रदेश के इटावा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर सिस्टम की लापरवाही ने एक तीन साल के मासूम की जान ले ली है. एक्सप्रेस-वे के किनारे बने शौचालय के खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से बच्चे की मौत हो गई है. ये घटना उसराहार थाना क्षेत्रके कुदरैल के पास चैनल नंबर 288.7 का है.पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस बच्चे की मौत हुई है वो सफाईकर्मी का बेटा था.

बताया जा रहा है कि वह एक्सप्रेस के बगल में बने शौचालय के पास खेल रहा था इसी दौरान पास में बने 10 फीट गहरे टैंक में गिर गया. जिस समय ये हादसा हुआ उस समय टैंक का ढक्कन खुला हुआ था. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि एक्सप्रेस वे की रखरखाव का काम देखने वाली कंपनी ने इस टैंक की सफाई कराने के बाद इस टैंक पर ढक्कन नहीं लगवाया था. अगर ढक्कन लगा होता तो आज उनके बच्चे के साथ ये घटना नहीं होती.

जांच में पता चला है कि इस टैंक पर ढक्कन लगाने को लेकर पहले भी कई बार कंपनी से कहा गया था लेकिन कंपनी की तरफ से हर बार इस बात को अनसुना किया गया. आखिरकार आज इस लापरवाही के कारण एक मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया है. अगर टैंक पर समय रहते ढक्कन लगवा दिया जाता तो शायद आज उस बच्चे की जान बच जाती.

घटना से कुछ समय पहले बच्चा एक्सप्रेसवे के पास ही खेल रहा था लेकिन जब कुछ देर बाद बच्चा एकाएक वहां नहीं दिखा तो परिजनों ने उसे ढूंढ़ना शुरू किया. इसी दौरान उन्होंने देखा कि उनका बच्चा सेफ्टी टैंक में गिरा हुआ है. बच्चे के आनन-फानन में टैंक से बाहर निकालकर पास के अस्पताल में पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है. पीड़ित परिवार ने इस मामले में जिस कंपनी के पास एक्सप्रेसवे के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी उसके खिलाफ एक्शन की बात कही है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.