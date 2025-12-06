आत्महत्या या कुछ और? थाना परिसर में चली गोली, घायल थाना प्रभारी की हुई मौत

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कुठौंद थाना परिसर में शुक्रवार रात अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी और कुछ ही सेकंड में थाना परिसर में भगदड़ मच गई. आवाज सुनकर दौड़े हमराहियों ने क्वार्टर का दरवाजा खोला तो वहां पर थाना प्रभारी अरुण कुमार राय खून से लथपथ पड़े मिले. उनके हाथ के पास उनकी ही सर्विस रिवाल्वर पड़ी थी. हमराहियों ने तत्काल उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौंद पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया.इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही डीएम-एसपी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए.

थाने में गोली कैसे चली, हो रही जांच

थानाध्यक्ष ने आत्महत्या की कोशिश की या गलती से गोली चल गई, इसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. घटना शुक्रवार करीब रात 9:30 की बताई जा रही है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. थाना प्रभारी अरुण कुमार राय मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले थे. 1998 में उनकी सिपाही के पद पर पहली पोस्टिंग हुई थी, विभागीय परीक्षा पास करने के बाद वह 2012 में दरोगा बने थे और 2023 में प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बने थे.

खून से लथपथ मिले प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय

पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ दुर्गेश कुमार ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय ने शुक्रवार लगभग 9:30 बजे स्वयं के सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाई थी. इसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया है. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उन्होंने किस कारण से अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी, इसकी जांच की जा रही है.