आत्महत्या या कुछ और? थाना परिसर में चली गोली, घायल थाना प्रभारी की हुई मौत

Jalaun News: पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ दुर्गेश कुमार ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय ने शुक्रवार रात लगभग 9:30 बजे खुद की सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाई थी. इसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां उनकी मौतौ हो गई.

जालौन थाना परिसर में चली गोली.
  • उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कुठौंद थाना परिसर में थाना प्रभारी ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाई.
  • थाना प्रभारी अरुण कुमार राय को खून से लथपथ हालत में मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया.
  • घटना रात करीब साढ़े नौ बजे हुई और पुलिस इस घटना की हर पहलू से जांच कर रही है.
जालौन:

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कुठौंद थाना परिसर में शुक्रवार रात अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी और कुछ ही सेकंड में थाना परिसर में भगदड़ मच गई. आवाज सुनकर दौड़े हमराहियों ने क्वार्टर का दरवाजा खोला तो वहां पर थाना प्रभारी अरुण कुमार राय खून से लथपथ पड़े मिले. उनके हाथ के पास उनकी ही सर्विस रिवाल्वर पड़ी थी. हमराहियों ने तत्काल उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौंद पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया.इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही डीएम-एसपी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए.

थाने में गोली कैसे चली, हो रही जांच

थानाध्यक्ष ने आत्महत्या की कोशिश की या गलती से गोली चल गई, इसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. घटना शुक्रवार करीब रात 9:30 की बताई जा रही है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. थाना प्रभारी अरुण कुमार राय मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले थे. 1998 में उनकी सिपाही के पद पर पहली पोस्टिंग हुई थी, विभागीय परीक्षा पास करने के बाद वह 2012 में दरोगा बने थे और 2023 में प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बने थे.

खून से लथपथ मिले प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय

पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ दुर्गेश कुमार ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय ने शुक्रवार लगभग 9:30 बजे स्वयं के सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाई थी. इसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया है. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उन्होंने किस कारण से अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी, इसकी जांच की जा रही है.

UP News, Up Crime, Jalaun News, Firing In Police Station, Thana Incharge Injured
