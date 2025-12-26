विज्ञापन
बदायूं के मेडिकल कॉलेज में छात्र की पिटाई, पीड़ित ने कहा आरोपी उसे 'काफिर' कहकर बुलाते हैं

पीड़ित छात्र की शिकायत पर पुलिस ने तीन छात्रों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की है. वहीं इस घटना के बाद से हिंदूवादी संगठनों में रोष है. पढ़िए अरविंद सिंह की रिपोर्ट.

बदायूं:

उत्तर प्रदेश के बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे पैरामेडिकल डिप्लोमा के एक छात्र ने कुछ छात्रों पर मारपीट कर जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगाया है. छात्र ने आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है.पीड़ित का कहना है कि उसे काफिर कहकर बांग्लादेश जैसा हाल करने और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी गई. पीड़ित छात्र की तहरीर पुलिस ने तीन आरोपियों पर शांति भंग की कार्रवाई की है. वहीं इस घटना के बाद ले हिंदूवादी संगठनों में रोष है. 

कब और कहां की है घटना

यह मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज का है.यहां फिरोजाबाद जिले के जसराना थाना क्षेत्र के गांव सुजयातपुर निवासी मुकेश कुमार कॉलेज में पैरामेडिकल डिप्लोमा का छात्र है. उसने आरोप लगाया है कि कॉलेज में पढ़ने वाले तीन छात्रों ने उसके साथ मारपीट की. पीड़ित के मुताबिक 23 दिसंबर को कॉलेज परिसर में उसे काफिर कहकर गालियां दी गईं और उसका हाल बांग्लादेश जैसा हाल करने और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी गई. मुकेश का कहना है कि उसकी शिकायत पर प्राचार्य ने आरोपी छात्रों से माफीनामा लिखवाया.इसके बाद भी उसका उत्पीड़न नहीं रुका. इसके बाद छात्र ने पुलिस में तहरीर दी. 

छात्र के साथ मारपीट और धमकी के आरोपों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में रोष है. विहिप के गौरक्षा विभाग के ब्रज प्रांत के प्रमुख संजीव कुमार ने बताया कि संगठन को सूचना मिली थी कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक छात्र के साथ मारपीट कर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है. कार्यकर्ता जब पीड़ित छात्र से मिलने पहुंचे तो उसने बताया कि कॉलेज में पढ़ने वाले तीन मुस्लिम छात्र आए दिन हिंदू छात्रों से अभद्र भाषा में बात करते हैं. उन्होंने बताया कि पहले कॉलेज परिसर में उसके साथ मारपीट की गई और बाद में कॉलेज से बाहर एक चाय की दुकान पर उसे घेरकर गालियां दी गईं.उन्होंने बताया कि आरोपियों ने बांग्लादेश की घटनाओं का हवाला देते हुए उसे धमकाया.

क्या कहना है पुलिस का

वहीं इस मामले में प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह ने बताया कि छात्र की तहरीर पर तीन छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर शांति भंग की कार्रवाई की गई है.उन्होंने बताया कि पीड़ित छात्र ने नोमान खान, अफनान और नजरूद्दीन पर गाली-गलौच और मारपीट का आरोप लगाया था.

