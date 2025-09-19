विज्ञापन
तमंचे की नोक पर प्रेमिका के बेटे को बंधक बनाया... सिरफिरे आशिक को समझाती रही पुलिस, वो करता रहा तमाशा

जानकारी के मुताबिक,  यह छिबरामऊ कोतवाली इलाके के जेरकिला का मामला है. दीपू नाम के शख्‍स ने चार महीने पहले तीन बच्‍चों की मां से कोर्ट मैरिज की थी. हालांकि महिला पहले किसी बात से नाराज होकर के दीपू को छोड़कर के चली गई. 

तमंचे की नोक पर प्रेमिका के बेटे को बंधक बनाया... सिरफिरे आशिक को समझाती रही पुलिस, वो करता रहा तमाशा
कन्‍नौज:

उत्तर प्रदेश के कन्‍नौज में उस वक्‍त हड़कंप मच गया, जब एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के बच्‍चों को अगवा कर लिया. प्रेमिका ने तमंचे की नोक पर बच्‍चों को बंधक बना रखा है. घटना की सूचना मिलने के बाद सीओ और कोतवाल सहित बड़ी संख्‍या में पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं. आरोपी प्रेमिका को बुलाने की जिद पर अड़ा है. पुलिस अधिकारी आरोपी की समझाइश की कोशिश में जुटे हैं. बावजूद इसके कई घंटे बीतने के बावजूद भी वह मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातर अपनी मांग दोहरा रहा है. 

जानकारी के मुताबिक,  यह मामला छिबरामऊ कोतवाली इलाके के जेरकिला का है. दीपू नाम के एक शख्‍स ने चार महीने पहले तीन बच्‍चों की मां से कोर्ट मैरिज की थी. हालांकि महिला किसी बात से नाराज होकर के दीपू को छोड़कर के चली गई. दीपू को महिला के इस तरह से चले जाने का ही गुस्‍सा है. 

तमंचे की नोक पर बनाया बंधक 

शुक्रवार को दीपू ने महिला के बच्‍चों को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया है. साथ ही वह मौके पर प्रेमिका को बुलाने की जिद पर अड़ा है. दीपू प्रेमिका के नहीं आने पर बच्‍चों को मारने की धमकी भी दे रहा है. वह कभी तमंचे को अपने हाथ में लेकर लोगों को डरा रहा है तो कभी अपने सिर पर सटा रहा है. 

पुलिस के आलाधिकारी मौके पर

इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं. सीओ और कोतवाल मौके पर हैं और आरोपी दीपू को समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है. 

बच्‍चों को सुरक्षित छुड़ाने की कोशिश

पुलिस की कोशिश आरोपी दीपू के कब्‍जे से बच्‍चों को सुरक्षित छुड़ाने की है. यही कारण है कि पुलिस संयम बरत रही है. हालांकि कई घंटों की कोशिशों के बावजूद अभी तक बात नहीं बन सकी है. 

