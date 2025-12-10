यूपी में लड़की पर किया ब्लेड से हमला किया, आरोपी सैफ का शव गंगा नदी में मिला

यूपी के मिर्जापुर में युवती पर ब्लेड करने वाले आरोपी का शव गंगा नदी में मिला है. बता दें कि अब्दुल उर्फ सैफ पर पुलिस अधीक्षक ने उसपर 25000 रुपये का इनाम घोषित किया था. मंगलवार शाम चार बजे के करीब अब्दुल उर्फ सैफ का शव जिला अस्पताल के पीछे महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल के पास गंगा नदी में मिला. उन्होंने बताया कि आनन फानन में जिले के पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) नितेश सिंह बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट होगी. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार- पांच दिसंबर को कथित तौर पर अब्दुल उर्फ सैफ ने एक लड़की को गले पर ब्लेड से वार कर घायल कर दिया, इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंच कर घायल युवती को परिवार वालों के साथ अस्पताल पहुंचाया, जिसे बाद में वाराणसी रेफर कर दिया गया. इस मामले ने तूल पकड़ लिया और हिंदूवादी संगठनओं द्वारा जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर आरोपी के गिरफ्तारी की मांग की गई. पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा द्वारा चार पुलिस टीमों का गठन कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई थी.