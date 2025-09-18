डिवाइड के खंभे से टकराकर गिरे बाइक सवार, पीछे से आ रहे वाहन ने कुचला, 4 लोगों की मौत

उत्‍तर प्रदेश के प्रयागराज में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला. यहां शिवकुटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मजार चौराहे पर बुधवार की रात एक मोटरसाइकिल, डिवाइड पर लगे खंभे से टकरा गई, जिससे उस पर सवार चार लोग सड़क पर जा गिरे और पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन से कुचल कर उनकी मौत हो गई.

एसीपी (सिविल लाइंस) कृतिका शुक्ला ने बताया कि शिवकुटी थाना अंतर्गत तेलियरगंज मोहल्ले का रहने वाला आदर्श (15) अपने दोस्त शनि गौतम (16), आशुतोष गौतम (22) और कार्तिकेय के साथ बुधवार को कर्नलगंज में एक शोभा यात्रा देखने गया था. उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा देखने के बाद चारों दोस्त एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे थे. शिवकुटी थाना अंतर्गत मजार चौराहे पर मोटरसाइकिल डिवाइड पर लगे खंभे से टकरा गई, जिससे चारों सड़क पर गिर गए और किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए.

एससीपी शुक्ला ने बताया कि किसी राहगीर की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को एसआरएन अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने आदर्श, शनि और आशुतोष को मृत घोषित कर दिया. वहीं कार्तिकेय ने इलाज के दौरान बृहस्पतिवार की सुबह सात बजे दम तोड़ दिया. शिवकुटी थाना प्रभारी रुकुमपाल ने बताया कि चारों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इस दुर्घटना की जांच की जा रही है.

