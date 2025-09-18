विज्ञापन
चीखती रही मां... 18 साल की बेटी को जबड़े में दबा ले गया बाघ, अब ड्रोन कैमरों से हो रही तलाश
सीतापुर में लड़की को उठा ले गया बाघ.
  • उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 18 वर्षीय लड़की को बाघ ने जबड़े में दबाकर उठा लिया, घटना सुबह हुई थी
  • पीड़िता अपनी मां और बहन के साथ खेत में शौच के लिए गई थी, तभी बाघ ने हमला कर दिया.
  • ग्रामीणों चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लेकिन बाघ लड़की को लेकर वहां से भाग चुका था.
सीतापुर:

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में इन दिनों बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है. मां-बहन के सामने 18 साल की लड़की को बाघ खींच ले (Sitapur Tiger Attack) गया. दोनों चिल्लाते हुए पीछे-पीछे दौड़ीं लेकिन कुछ भी कर नहीं सकीं. चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक बाघ लड़की को जबड़े में दबाकर भाग चुका था. यह घटना गुरुवार सुबह की है.

18 साल की बेटी को उठा ले गया बाघ

पीड़ित लड़की अपनी मां और बहन के साथ खेत में शौच के लिए गई थी. तभी झाड़ियों में घाट लगाए बैठे बाघ ने उस पर हमला कर दिया. उसकी मां और बहन कुछ भी नहीं कर सकीं. बाघ के हमले की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. वह बाघ और लड़की की तलाश में जुटी है लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल सका है.

वन विभाग की टीम ने अब ड्रोन कैमरे मंगवाए हैं. पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. बेटी को बाघ के उठा ले जाने से मां का रो-रोकर बुरा हाल है. वह रोते-रोते बार-बार बेसुध हो रही है. पूरा मामला मछरेहटा थाना के राठौर पुरवा गांव का है.

राठौर पुरवा के रहने वाले रामसरन की 18 साल की बेटी कामिनी गुरुवार सुबह अपनी मां प्रेमा और छोटी बहन दामिनी के साथ खेत में शौच के लिए गई थी. मां ने बताया वहां बाघ पहले से छिपा हुआ था. अचानक वह कामिनी पर झपट पड़ा. उसे जबड़ों में दबाकर झाड़ियों में खींच ले गया. वह चिल्लाती रही. इतने में गांव वाले आ गए, लेकिन तब तक बाघ बेटी को खेतों की तरफ खींच ले गया था.

