'अगले पांच साल तक', IPL ऑक्शन के बाद CSK सीईओ काशी विश्वनाथन का धोनी के भविष्य को लेकर बड़ा बयान

CEO Kasi Viswanathan on MS Dhoni: आईपीएल मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपरकिंग्स ने 9 खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. सीएसके ने अनकैप्ड खिलाड़ी कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पर मोटी रकम खर्च की और 14.20 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. आईपीएल ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदने के बाद सीएसके सीईओ काशी विश्वनाथन ने धोनी के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है. स्पोर्ट्स नाउ के साथ बात करते हुए CSK के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) काशी विश्वनाथन का मानना ​​है कि T20 क्रिकेट की बदलती ज़रूरतों की वजह से यह पक्का एक स्ट्रैटेजी में बदलाव है.उन्होंने कहा, "टीम सेटअप के मामले में, बहुत सारे युवा खिलाड़ी टीम में आ रहे थे और MS जैसे खिलाड़ियों के अनुभव को देखते हुए, हमने सोचा कि युवाओं और अनुभव का मेल हमारे लिए मददगार होगा."

धोनी के साथ अगले पांच साल की रणनीति तैयार है

युवा टैलेंट को निखारने में MS धोनी की अहमियत के बारे में, विश्वनाथन ने उनकी मौजूदगी को "बहुत, बहुत ज़रूरी" बताया है. उन्होंने कहा, "वह वहां रहेंगे, और वही हैं जो युवाओं की मदद करेंगे, आपने IPL मैच के बाद देखा होगा..खिलाड़ी, चाहे CSK के हों या विरोधी टीम के, मैच के बाद कम से कम एक घंटे तक उनके साथ रहते हैं, क्रिकेट और उनकी सलाह के बारे में बात करते हैं." उन्होंने आगे ये भी कहा कि, "यह बहुत मायने रखता है, और यह इन युवाओं के लिए फायदेमंद होगा. "

चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड

ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर और जैक फॉल्केस

नीलामी में खरीदारी: सरफराज खान (75 लाख रुपए), कार्तिक शर्मा (14.20 करोड़ रुपए), प्रशांत वीर (14.20 करोड़ रुपए), मैथ्यू शॉर्ट (1.50 करोड़ रुपए), अमन खान (40 लाख रुपए), जैक एडवर्ड्स (1.60 करोड़ रुपए), जैक फॉल्क्स (75 लाख रुपए), अकील होसेन (2 करोड़ रुपए), राहुल चाहर (5.2 करोड़ रुपए) और मैट हेनरी (2 करोड़ रुपए)