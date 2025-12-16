विज्ञापन

Dhurandhar box office collection day 12: वीक डे में धुरंधर की रफ्तार के आगे सब हुए ढेर, 12वें दिन फिल्म की कमाई पहुंची इतने करोड़

Dhurandhar box office collection day 12: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है. फिल्म में मौजूद सभी कलाकारों को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर हर दिन शानदार कमाई कर रही है.

नई दिल्ली:

Dhurandhar box office collection day 12: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है. फिल्म में मौजूद सभी कलाकारों को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर हर दिन शानदार कमाई कर रही है. रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन की फिल्म ने सिर्फ 10 दिन के अंदर भारत में 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. अब 'धुरंधर' की कमाई 400 करोड़ रुपये के पार हो गई है. 

ये भी पढ़े: ‘धुरंधर' हिट होने से पहले इन फिल्मों का बंटाढार कर चुके हैं अक्षय खन्ना, डुबे मेकर्स के करोड़ों रुपये

धुरंधर ने कितने कमाए

रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने भारत में अनुमानित 22 करोड़ रुपये की कमाई की. इससे 'धुरंधर' का कुल भारत नेट कलेक्शन 403 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' ने पहले हफ्ते में ही 207 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था. दूसरे हफ्ते की शुरुआत शानदार रही, जहां दूसरे शुक्रवार को 32 करोड़, शनिवार को 53 करोड़ और रविवार को 58 करोड़ रुपये कमाए गए. सोमवार को 30 करोड़ के आसपास रहने के बाद मंगलवार को थोड़ी गिरावट आई, लेकिन यह सामान्य ट्रेंड है.

धुरंधर की ऑक्यूपेंसी

'धुरंधर' की हिंदी ऑक्यूपेंसी दूसरे मंगलवार को 38 प्रतिशत के करीब रही. सुबह के शो में 24 फीसदी, दोपहर में 40 फीसदी और शाम-रात के शो में 50 फीसदी से ज्यादा दर्शक पहुंचे. मुंबई, दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में अच्छी भीड़ देखी गई.'धुरंधर' दर्शकों का दिल जीत रही है, क्योंकि इसकी कहानी मजबूत है और रणवीर सिंह का दमदार अभिनय सराहा जा रहा है. 'धुरंधर' ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो चुकी है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह और ऊंचाइयां छुएगी. कुल मिलाकर, 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है और रणवीर सिंह की करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई है.

