मेरठ में 'न्यूड गैंग' का खौफ, खेत में खींच कर ले जाते हैं, महिलाओं में दहशत, ड्रोन से तलाश रही पुलिस

उत्तर प्रदेश के मेरठ के दौराला इलाके में न्यूड गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है. इस न्यूड गैंग के निशाने पर महिलाएं हैं. सुनसान इलाके में दिखने वाली महिलाओं को ये गैंग निशाना बनाने की फिराक में रहता है. कई महिलाओं को खेत में खींचने का प्रयास भी किया गया. लेकिन महिलाओं की हिम्मत और सूझबूझ से वो न्यूड गैंग का शिकार होने से बच गईं. इस न्यूड गैंग ने दौराला के आसपास के इलाके की महिलाओं में दहशत फैला दी है.

कोई संदिग्ध पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा

मामले की गंभीरता को देखते हुए और एहतियात के तौर पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. लेकिन अभी तक भी इस तरीके का कोई संदिग्ध पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है. हालांकि, पुलिस ने ड्रोन की मदद से निगरानी भी की है और खुफिया विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है. जब घर लौट रही थी तो खेतों से आए दो युवकों ने महिला को अकेला पाकर खेत में खींचने का प्रयास किया. महिला ने शोर मचाया और हिम्मत दिखाकर उनके चंगुल से भाग निकली.

'दोनों ने ही कपड़े नहीं पहन रखे थे..'

सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और खेतों को चारों ओर से घेर लिया. महिला से जब परिवार के लोगों और ग्रामीणों ने पूछताछ की कि दोनों युवक देखने में कैसे थे तो उसने बताया कि दोनों ने ही कपड़े नहीं पहन रखे थे. इसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा पनप गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि न्यूड गैंग की ये चौथी वारदात है.

वहीं, न्यूड गैंग' के आतंक की सूचना मिलते ही पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आई. दौराला थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई खेतों को खंगाला. बाकायदा ड्रोन से भी निगरानी की और आसमान से भी नंगा गैंग के सदस्यों को ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा दी. शनिवार को कई घंटे ड्रोन की मदद से खेतों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया. फिर एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर और एसएसपी मौके पर पहुंचे. पुलिस और ग्रामीणों ने भी कई खेतों की खाक छानी. इतना ही नहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खगाला गया. ग्रामीणों ने भी कई रास्तो पर पहरा दिया और पैनी नजर रखी. पुलिस ने भी कई सदिग्धों से पूछताछ की है. ड्रोन की मदद से एक-एक प्याइंट पर सर्च अभियान चलाया गया. अभी तक इस गैंग का कोई सदस्य हत्थे नहीं लगा.

सनुज शर्मा के इनपुट के साथ