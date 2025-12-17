UP में कोहरे का कोहराम, 25 मौतों के बाद एक्शन में CM योगी; जारी किए ये सख्त निर्देश

UP News: उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर के बीच सड़कों पर हो रहे हादसों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है. बुधवार को प्रदेशभर में हुए सड़क हादसों में 25 लोगों की जान जाने और 59 लोगों के घायल होने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने शासन और प्रशासन को 'हाई अलर्ट' पर रहने का कड़ा फरमान जारी किया है.
मथुरा अग्निकांड से दहला प्रदेश
मंगलवार को सबसे भीषण हादसा यमुना एक्सप्रेसवे (मथुरा) पर हुआ, जहां घने कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकरा गए और भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इसी त्रासदी को देखते हुए सीएम योगी ने बुधवार को आला अधिकारियों के साथ आपातकालीन समीक्षा की.
CM योगी के 5 बड़े निर्देश
मुख्यमंत्री ने मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोहरे के दौरान जनता की सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए.
- घने कोहरे के दौरान ट्रैफिक और पुलिस प्रशासन सड़कों पर मुस्तैद रहेगा.
- सीएम ने आदेश दिया है कि हाईवे और शहरों की खराब स्ट्रीट लाइट्स को तुरंत ठीक किया जाए.
- सड़कों पर जहाँ अंधेरा अधिक रहता है, उन 'डार्क स्पॉट्स' को चिह्नित कर सुधारा जाए.
- सभी हाईवे और प्रमुख सड़कों पर रिफ्लेक्टर्स और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं ताकि कम विजिबिलिटी में चालक सतर्क रहें.
- जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन को खुद स्थिति की निगरानी करने और सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है.
शीतलहर और कोहरे की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरा और भी गहरा सकता है. सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि न केवल सड़क सुरक्षा, बल्कि शीतलहर से बचाव के लिए रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए.
यात्रियों के लिए एडवायजरी (Public Safety Alert)
- कोहरे में वाहन की गति धीमी रखें और 'फॉग लाइट्स' का प्रयोग करें.
- हाईवे पर यात्रा करते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
- घर से निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर चेक करें.
