उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दल कांग्रेस को सीटों का बड़ा हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है. पार्टी की तरफ से करीब 26 सीटें देने का प्रस्ताव कांग्रेस के लिए अपमानजनक रहा है. ऐसे में पार्टी के सांसद और यूपी के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने 'भीख' जैसे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम 'भीख' नहीं मान रहे हैं. वहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद इकरा हसन ने इमरान के बयान पर तीखा तेवर दिखाया और उनके बयान को गैर-जिम्मेदाराना बताया है.

NDTV से बात करते हुए इमरान मसूद ने दूसरी बार 'भिखारी' वाली बात दोहराई, जिसमें उनका गुस्सा साफ झलक रहा था. उन्होंने एसपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप मलाई खुद रखना चाहते हैं और हमें छाछ भी नहीं देना चाहते. हम कोई भिखारी नहीं हैं कि आप हमें जो चाहें थमा दें.

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने इमरान मसूद के बयानों को 'गैर-जिम्मेदाराना' और 'अपमानजनक' बताते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने अखिलेश यादव की अपील का बचाव करते हुए उसे 'सुलह कराने वाला पोस्ट' बताया और सवाल किया कि कांग्रेस में सिर्फ इमरान मसूद को ही इससे दिक्कत क्यों है.

इकरा ने NDTV के साथ खास बातचीत में कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी के एक शख्स को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है. कोई भी गठबंधन किसी एक शख्स की महत्वाकांक्षाओं, अहंकार या सियासी मकसद से कहीं बड़ा होता है. मेरा मानना ​​है कि इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है."

'हमें मजबूर ना किया जाए कि हम...'

इकरा हसन ने बेहद मुखर लहते में कहा, "हम चाहते हैं कि यह गठबंधन बना रहे और सकारात्मक रूप से आगे जाए. मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 2024 के बाद कई राज्यों में चुनाव हुए, जहां एसपी नहीं लड़ रही थी, सिर्फ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा. लेकिन चुनाव परिणाम सबके सामने हैं. ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, जिससे आपके सहयोगी के मन को ठेस पहुंचे, लेकिन हमें मजबूर ना किया जाए कि हम उस रूप में आएं."

अगर कांग्रेस 17 सीट लड़कर 6 सीट अपने दम पर जीती है, तो एसपी 63 सीट लड़कर 37 सीट जीती है, यह एक फैक्ट है. और इसी के नतीजे में आपके (कांग्रेस) पास आज एलओपी का पद है. अगर आज कांग्रेस के पास एलओपी का पद है, तो उसमें बहुत बड़ा समर्थन और कारण समाजवादी पार्टी है, नहीं तो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस वहां तक नहीं पहुंच पाई थी. इकरा हसन लोकसभा सांसद, समाजवादी पार्टी

इकरा हसन का यह रुख उनके साथी सांसद जिया उर रहमान बर्क के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त था. बर्क ने इमरान मसूद के बायनों को 'व्यक्तिगत' मामला बताकर तनाव को कम करने की कोशिश की थी.

माना जाता है कि कांग्रेस ने यूपी के लिए शुरुआत में 181 सीटों की मांग की थी. लेकिन ग्राउंड पर ऐसा मुमकिन नहीं था, इसलिए पार्टी ने अपनी लिस्ट अपडेट करते हुए सीटों की संख्या 131 और फिर 110 कर दी. लेकिन समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 26 सीटों की पेशकश की.

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