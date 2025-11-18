उत्तर प्रदेश में एक बार फिर स्थगित हुई टीजीटी की परीक्षा, जानें कब-कब टली है यह परीक्षा

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) चयन लिखित परीक्षा (विज्ञापन संख्या 01-2022) स्थगित कर दी है. यह परीक्षा 18 और 19 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली थी. इसका फैसला मंगलवार को हुई आयोग की बैठक में लिया गया. आयोग का कहना है कि परीक्षा की अगली तारीफ की घोषणा बाद में की जाएगी. इससे पहले भी यह परीक्षा कई बार स्थगित की जा चुकी है.यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी कोई अध्यक्ष नहीं है.



टीजीटी चयन लिखित परीक्षा स्थगित करने की जानकारी आयोग के उप सचिव ने एक बयान जारी कर दी. यह पहली बार नहीं है जब परीक्षा स्थगित हुई है. साल 2022 से यह परीक्षा कई बार टल चुकी है.

कब निकला था टीजीटी का विज्ञापन

टीजीटी के कुल 3539 पदों के लिए जनवरी 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था. इसके लिए आठ लाख 68 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं. शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी परीक्षा आयोजन की तिथि चार, पांच अप्रैल 2025 प्रस्तावित की थी.लेकिन उस तारीख पर भी परीक्षा नहीं हो पाई. इसके बाद परीक्षा के लिए 14-15 मई को नई तारीख प्रस्तावित की गई. इसके बाद भी लेकिन परीक्षा हो नहीं पाई.इसके बाद आयोग ने 21-22 जुलाई की तिथि प्रस्तावित की गई थी, लेकिन परीक्षा किसी कारणवश नहीं हो पाई.

इसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पाण्डेय ने एक अगस्त को बैठक कर परीक्षा आयोजन की तिथि 18 और 19 दिसंबर तक निर्धारित की थी. इस बीच 22 सितंबर को उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था. उनका इस्तीफा शासन ने 26 सितंबर को मंजूर कर लिया था. उसके बाद से अभी तक आयोग को नया अध्यक्ष नहीं मिला है, इस बीच यह परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी गई है.

