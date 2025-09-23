विज्ञापन
मर्डर की फिल्मी कहानी! 'सावधान इंडिया’ देख रची खौफनाक साजिश, आखिर क्यों ली दोस्त की जान?

मुरादाबाद में हत्या की ऐसी साजिश (Moradabad Murder Conspiracy) रची गई कि सुनने वाला भी हैरान है. प्रेमिका के चक्कर में एक शख्स ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया. पूरा मामला हैरान कर देगा.

मुरादाबाद में हत्या की खौफनाक साजिश.
  • मुरादाबाद में एक युवक ने अपनी प्रेमिका और साथी के साथ मिलकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया.
  • गर्लफ्रेंड के घरवाले रिश्ते के खिलाफ थे तो उनको रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रच डाली.
  • मनोज ने टीवी पर क्राइम सीरियल देखकर साजिश रची और अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी.
मुरादाबाद:

उत्तर प्रदेश के  मुरादाबाद में हुए योगेश हत्याकांड का खुलासा (Moradabad Murder Case) पुलिस ने कर दिया है. प्रेमिका, उसके प्रेमी और साथी ने मिलकर एक निर्दोष की हत्या की और परिवार को फंसाने की साजिश रची थी. इस मामले ने एक बार फिर से शबनम कांड की याद दिला दी है. यहां एक लड़की और उसके प्रेमी ने मिलकर ऐसा खेल खेला कि एक निर्दोष की जान चली गई.

गर्लफ्रेंड के लिए दोस्त की हत्या

पाकबड़ा की रहने वाली स्वाति का मनोज से प्रेम-प्रसंग था. घर वाले रास्ते में आ रहे थे तो स्वाति ने प्रेमी पर दबाव डाला कि किसी भी तरह इन्हें हटा दो. इसके बाद मनोज ने टीवी पर आने वाले क्राइम सीरियल देखकर प्लान बनाया कि किसी और को मारकर स्वाति के पिता और भाइयों को फंसा देंगे.

क्राइम सीरियल से सीखा हत्या का तरीका

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मनोज ‘सावधान इंडिया' और ‘क्राइम पेट्रोल' जैसे धारावाहिक देखकर अपराध के तरीके सीखता था. उसने अपने दोस्त योगेश को शराब पिलाई और सुनसान जगह ले जाकर पहले उसका मोबाइल छीना, ताकि पुलिस को सुराग न मिले, फिर गला दबाया और ईंट से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी. उसने शव को झाड़ियों में फेंक दिया.

ये थी पुलिस को गुमराह करने की चाल

हत्या के बाद मनोज ने योगेश के फोन से 112 नंबर पर कॉल की और आवाज बदलकर पुलिस को बताया कि उसे स्वाति के पिता और भाई मार रहे हैं. इस तरह निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की गई. लेकिन जब पुलिस ने सीडीआर और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य खंगाले तो सच्चाई सामने आ गई.

पैर में गोली मारी और गिरफ्तार कर लिया

पुलिस जांच में सीडीआर और सबूत खंगाले गए तो असली आरोपी सामने आ गए. पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी की. खुद को घिरा देख मनोज ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने मौके से उसके साथी मंजीत को भी दबोच लिया. तीनों आरोपियों, मनोज, मंजीत और प्रेमिका स्वाति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

तमंचा, कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद

पुलिस ने मौके से 315 बोर का तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किया. एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि मनोज पर पहले से आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें लूट और हत्या की कोशिश जैसे मामले शामिल हैं.

वारदात से इलाके में दहशत

इस वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि अब अपराधी टीवी सीरियल देखकर अपराध करना सीख रहे हैं, जो समाज के लिए बड़ा खतरा है. जिस दोस्त पर भरोसा किया गया, उसी ने विश्वासघात कर मौत का खेल खेला.

Up Crime, Moradabad Murder, Friend Murder, Love Affair And Murder, Moradabad Police
