उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अपराध का एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है. कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव निमखेड़ा में एक बाग के लेनदेन को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. इस हमले में पूर्व बसपा (BSP) विधायक मरहूम हाजी अलीम और आरएलडी (RLD) नेता हाजी यूनुस के भतीजे हाजी सूफियान (43) की पीट-पीटकर और गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई, जबकि उनका भाई अकरम (45) जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

साजिश के तहत हमला, स्कॉर्पियो से मारी टक्कर

मिली जानकारी के अनुसार, हाजी सूफियान और अकरम सोमवार को निमखेड़ा गांव में एक आम के बाग के सौदे के सिलसिले में गए थे. वहां पहले से मौजूद करीब 8-10 दबंगों से उनकी बहस शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि हमलावरों ने योजनाबद्ध तरीके से दोनों भाइयों पर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ा दी. चश्मदीदों और परिजनों के मुताबिक, गाड़ी से टक्कर मारने के बाद आरोपियों ने सूफियान पर बार-बार गाड़ी चढ़ाई ताकि उसकी मौत सुनिश्चित हो सके.

हाजी सूफियान (43), जिसकी इस हमले में मौत हो गई

पिस्टल छीनी और धारदार हथियारों से किया प्रहार

हमलावर यहीं नहीं रुके, उन्होंने अकरम की लाइसेंसी पिस्टल जबरन छीन ली और फिर दोनों भाइयों पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस दौरान दोनों को लाठी-डंडों से भी बेरहमी से पीटा गया. लहूलुहान हालत में परिजन दोनों को लेकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने सूफियान को मृत घोषित कर दिया. अकरम की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है और उन्हें हायर सेंटर रेफर किए जाने की तैयारी है.

अस्पताल में उमड़ा हुजूम, इलाके में भारी तनाव

जैसे ही पूर्व विधायक के भतीजे की हत्या की खबर फैली, जिला अस्पताल में हजारों की भीड़ जमा हो गई. माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए. स्थिति को संभालने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) दिनेश कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. एहतियात के तौर पर तीन थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी को अस्पताल व गांव निमखेड़ा में तैनात किया गया है.

पुलिस की कार्रवाई

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला बाग के लेनदेन के विवाद का लग रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. पुलिस की कई टीमें हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं. घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन भीतर ही भीतर भारी आक्रोश है. पुलिस प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है.