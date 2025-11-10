50 हजार का इनामी गौतस्कर पुलिस मुठभेड़ में ढेर, लंबी है बदमाश हसीन की क्राइम कुंडली

उत्‍तर प्रदेश के हापुड़ में देर रात पुलिस और गौकश तस्करों के बीच मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी बदमाश हसीन मार गिराया. मुठभेड़ में बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई. पुलिस को गोकशी की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई. इस बीच हसीन ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई. मौके से अवैध पिस्टल और कार बरामद हुई है. हसीन पर 25 से ज्यादा कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

थाना कपूरपुर पुलिस की सतर्कता ने एक बार फिर गौकश तस्करों को करारा जवाब दिया. देर रात्रि पुलिस को गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ में 50 हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर बदमाश हसीन की गोली लगने से मौत हो गई. हसीन जंगलों में गोकशी की फिराक में था. बदमाश संभल का रहने वाला है, जिसपर 25 से ज्यादा अपराधिक मामले अलग-अलग जनपदों में दर्ज हैं.

एसपी हापुड कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि देर रात्रि में डॉयल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि गौकश बदमाश गौकशी के उद्देश्य से प्रतिबंधित पशुओं को एकत्रित कर परिवहन करने की फिराक में है. जिसकी सूचना पर कपूरपुर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी की गयी, तभी कार सवार बदमाश द्वारा अपने आप को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्यवाही में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसे उपचार हेतु सीएससी धौलाना भेजा गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया. जहां डॉक्‍टरों द्वारा बदमाश को मृत घोषित किया गया है. मौके से एक अवैध पिस्टल, कारतूस व एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई है.

