हलाल सर्टिफिकेशन वाली चीजें ना खरीदें, आतंकवाद और धर्मांतरण के लिए हो रहा इस पैसे का इस्तेमाल- CM योगी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर यूपी सरकार का रुख साफ किया. उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. अब कोई भी संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अपनी चीजें नहीं बेच पाएगी.उन्होंने अपील भी की कि वस्तुएं खरीदते समय जीएसटी अवश्य दें. योगी ने कहा कि सामान खरीदते समय हलाल सर्टिफिकेट जरूर चेक करें. इसके नाम पर साजिश चल रही है. हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं. इसका इस्तेमाल धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए होता है.

साबुन और कपड़ों पर भी हलाल सर्टिफिकेशन क्यों?

सीएम योगी ने कहा कि हमने यूपी में बैन किया है. उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि साबुन, कपड़े और यहां तक कि दियासिलाई पर भी हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है और विश्वास जताया कि यूपी में अब कोई इसे खरीदेगा या बेचेगा नहीं.

सीएम योगी ने छांगुर का जिक्र कर कही ये बात

लव जिहाज और धर्मातरण पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक और अब महापुरुषों को भी जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है. वहीं लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां समाज में अपने पैर पसार रही हैं. उन्होंने रामायण के पात्रों कालनेमि, ताड़का और शूर्पणखा की प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें आज भी ऐसी चीजों से सचेत रहना होगा, जो छद्म नाम से परिवारों में घुसकर हिन्दू बेटियों के साथ छल कपट करते हैं. उन्होंने यहां पर बलरामपुर जिले के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की साजिशों का उदाहरण भी दिया. उन्होंने बताया कि छांगुर की गतिविधियां तीन साल से वॉच की जा रही थी, जिसकी गिरफ्तारी तक किसी को उसका अली नाम पता नहीं था.

योगी ने बताया- क्या है राजनीतिक इस्लाम

योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में 'राजनीति इस्लाम' को सनातन की आस्था का सबसे बड़ा शत्रु बताया. उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़े, राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी. उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे राष्ट्र के नायकों को याद करते हुए कहा कि राजनीतिक इस्लाम वही है, जो छांगुर के रूप में देश की डेमोग्राफी को बदलने और राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा से किया जा रहा है.

