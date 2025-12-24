अतिक्रमण करने वाले को छोड़ूंगा नहीं, योजनाओं में भेदभाव नहीं, CM योगी ने आज सपा पर जमकर चलाए तीर

यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने साफ किया कि माफिया के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है. माफिया के सामने झुकना सपा की मजबूरी है. हमने तो छांगुर जैसा काम करने वालों पर बुलडोजर चलाया है. सपा पर हमलावर सीएम योगी ने कहा कि स्वाभाविक रूप से, जब आप विपक्ष में होते हैं, तो आपको सरकार के हर अच्छे काम की आलोचना करनी पड़ती है. वरना विपक्ष में रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता. लगभग 9 साल पहले, समाजवादी पार्टी एक तरफ थी और बीजेपी दूसरी तरफ. जो सलाह आप आज यहां दे रहे हैं, अगर वही सलाह आपने उस समय समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सरकार चला रहे लोगों को दी होती, तो शायद इस राज्य को भी लाभ होता.

सपा पर सीएम योगी का तीखा तंज

उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी और विपक्ष से कहना चाहूंगा, "तू इधर-उधर की बातें मत कर, ये तो बता कि ये काफिला क्यों लूटा". बता दें कि सीएम योगी ने इस मशहूर शायरी का जिक्र कर सपा से ये पूछने की कोशिश की कि इधर-उधर की बात छोड़कर असली मुद्दे पर आओ और ये बताओ की जो चीज लुटी है, उसकी क्या वजह है. सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी बिखर गई और अव्यवस्थित हो गई. इसने पूरे राज्य के लिए पहचान का संकट पैदा कर दिया. सीएम योगी ने पूछा कि अराजकता के इस तांडव के लिए कौन जिम्मेदार था.

माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति

विधानसभा में माफियाओं पर वार करते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर से साफ किया कि माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि माफिया के सामने झुकना सपा की मजबूरी थी. आप गुंडा-माफिया के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते. आप बात तो पीडीए की करते हैं तो क्या आप पीडीए का पर्ट नहीं थे.

हमारी सरकार में सबको न्याय मिलेगा

सीएम योगी ने कहा कि न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया है. बेटी चाहे किसी भी पक्ष की हो हमारी सरकार में उसे न्याय मिलेगा. सीएम योगी ने साफ किया कि कहीं भी अगर कोई कब्जा करेगा. किसी भी पौराणिक स्थल पर करेगा उसको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा.

हमने योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया

सीएम योगी ने सरकार के काम का जिक्र करते हुए कहा कि नक़ल माफिया की हेकड़ी ठीक करने के लिए हमने पूर्व डीजीपी को शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया है. यूपी एमएसएमई का सबसे बड़ा मार्केट है, जो हमने बनाया. दो करोड़ परिवार इससे आमदनी कमा रहे हैं. सपा की वजह से यूपी में निवेशक नहीं आना चाहता था. हमारे पास 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, 15 लाख करोड़ के काम धरातल पर हैं. ये नए भारत का नया यूपी है. आयुष्मान कार्ड को लेकर ये शिकायत मिलती है कि छह से कम सदस्यों वाले परिवार से कम वालों को कार्ड नहीं मिलता, तो मैं कहता हूं कि छह वाले बनो. हमने योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया.

अतिक्रमण करने वाले को छोड़ूंगा नहीं

सपा पर हमलावर सीएम योगी ने कहा कि मुझे खुशी है कि सुरक्षा का माहौल हमने दिया है. आपने क्या किया है क्या नहीं? उसका परिणाम जनता ने आपको दिया है. हमने क्या किया है क्या नहीं किया है ये जनता परिणाम दे रही है और आगे भी देगी. 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच बहुत अच्छी नहीं थी. आज, चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के जब वे राज्य से बाहर जाते हैं, या राज्य के अंदर भी, तो आपको लोग ज़रूर यह कहते हुए सुनेंगे कि यहां सुरक्षा का माहौल है. यह सरकार की प्राथमिकता है, और आपने जो दूसरा पॉइंट बताया, अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति: मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं, जो भी किसी स्मारक, किसी ऐतिहासिक जगह पर अतिक्रमण करेगा, चाहे वह कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं.