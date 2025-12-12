 'बजेंगे ढोल, सजेंगे द्वार, लहराएंगे झंडे', लखनऊ में ऐसे होगा नए UP बीजेपी अध्यक्ष का भव्य स्वागत

उत्तर प्रदेश में 14 दिसंबर, रविवार को यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है. सूत्रों के मुताबिक शनिवार शाम तक ही यह तय हो जाएगा कि पार्टी की कमान किसे सौंपी जाएगी. जिसे भी अध्यक्ष पद की कमान मिलेगी लखनऊ में उसका भव्य स्वागत किया जाएगा. इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. लखनऊ में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के भव्य स्वागत और अभिनंदन की तैयारी चल रही हैं.

13 दिसंबर को नामांकन, 14 दिसंबर को ऐलान

13 दिसंबर को बीजेपी मुख्यालय में नामांकन होगा और अधिकारिक घोषणा इसके अगले दिन यानी 14 दिसंबर को डॉ राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय सभागार में की जाएगी. इस मौके पर लखनऊ एक बार फिर भगवामय दिखाई देगा. बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर सजावट, महापुरुषों की मूर्तियों के स्थल की साफ सफाई के साथ विशेष साज सज्जा की जाएगी.

दुल्हन की तरह सजेगा लखनऊ

पूरे शहर में पार्टी के झंडे और होडिंग लगाए जाएंगे. लखनऊ में प्रवेश करने वाले स्थानों पर स्वागत द्वार और विभिन्न स्थानों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए जाएंगे. नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े, आतिशबाजी के साथ फूलों की भी व्यवस्था की जा रही है.

कौन बनेगा यूपी बीजेपी अध्यक्ष?

सूत्रों के मुताबिक यूपी BJP अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है. पंकज चौधरी यूपी में बीजेपी के बड़े OBC नेता माने जाते हैं. हालांकि उनके अलावा केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, दलित नेता विद्यासागर सोनकर, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का भी संभावित दावेदारों की लिस्ट में शामिल है. दरअसल निरंजन ज्योति ने कुछ दिनों पहले जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी.