UP BJP प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कब? पंकज चौधरी का नाम माना जा रहा तय, जानिए उनकी ताकत

भारतीय जनता पार्टी (BJP) उत्तर प्रदेश के संगठन चुनाव अधिकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने गुरुवार को बताया कि नये प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 13 दिसंबर को दोपहर 1:00 बजे से 02 बजे तक पार्टी के राज्य मुख्यालय पर नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे. डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र लिया जाएगा. अगर एक से ज़्यादा नामांकन हुआ तो चुनाव कराया जाएगा. अगर एक ही नामांकन हुआ तो अगले दिन चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल नये प्रदेश अध्यक्ष के नाम का 14 दिसंबर को औपचारिक ऐलान करेंगे.

पंकज चौधरी को लेकर क्यों चर्चा

सूत्रों की माने तो पंकज चौधरी को कमान सौंपे जाने का फैसला हो चुका है. पंकज चौधरी फिलहाल केंद्र सरकार में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री हैं. कुर्मी समुदाय से आने वाले चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं. उनके पास संगठन और शासन में काम करने का लंबा अनुभव है. ऐसे में उनके अध्यक्ष बनने से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में BJP को फायदा हो सकता है. पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश की महाराजगंज लोकसभा सभा सीट से 1991 से अब तक सात चुनाव जीत चुके हैं. इस सीट से वो केवल 1999 और 2009 का चुनाव ही हारे हैं. कुर्मी जाति से आने वाले चौधरी का प्रभाव केवल महाराजगंज ही नहीं बल्कि पड़ोसी सिद्धार्थनगर और उसके पड़ोसी जिलों के साथ-साथ नेपाल में भी है.

पंकज चौधरी कितने अमीर

चुनाव हलफनामे के अनुसार पंकज चौधरी 41 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं. उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है. 2004 में पंकज चौधरी की संपत्ति एक करोड़ से अधिक थी. जो बीते 20 साल में बढ़कर 41 करोड़ से अधिक हो चुकी है. पंकज चौधरी आयुर्वेदिक तेल 'राहत रूह' बनाने वाली कंपनी हरबंशराम भगवानदास के मालिक भी हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी की छवि किंग मेकर की है. इस समय उत्तर प्रदेश बीजेपी में पंकज चौधरी के कद का कोई कुर्मी नेता नहीं है. प्रदेश में कुर्मी यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है.