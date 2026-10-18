बलरामपुर में दुर्गा पंडाल के अंदर घुसी तेज रफ्तार कार, 7 लोगों को कुचला; 3 की मौत

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित चरनगहिया बेल्हा गांव में शनिवार रात आस्था और उत्सव का माहौल अचानक मातम में तब्दील हो गया. एक बेकाबू तेज रफ्तार कार सड़क किनारे लगे टेंट को चीरते हुए भीड़ पर चढ़ गई. इस भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत आने वाले चरनगहिया बेल्हा गांव में मुख्य सड़क किनारे दुर्गा माता का मंदिर स्थित है. मंदिर के पास ही सड़क से नीचे टेंट लगाकर पर्दे पर ग्रामीणों को धार्मिक वीडियो दिखाया जा रहा था. मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे. शनिवार रात करीब 10:30 बजे एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार टेंट का हिस्सा तोड़ते हुए अंदर बैठे लोगों को रौंदती निकल गई. इस टक्कर की चपेट में आने से टेंट में मौजूद सात लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए. हादसे में वहां खड़ी एक बाइक और कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही नगर कोतवाली और देहात कोतवाली की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल जिला मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मनोज सिंह (30), गणेश कुमार (40) और पातेश्वरी (36) को मृत घोषित कर दिया.

वहीं, हादसे में घायल छेदी गुप्ता, डब्लू गुप्ता, मुकेश तिवारी और धूप राम का इलाज जिला मेमोरियल अस्पताल में चल रहा है. कुछ अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई थीं, जिन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया.

रात 10 बजे हुआ हादसा...

हादसे वाली जगह पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वह रात 10 बजे तक पंडाल में ही मौजूद थे, लेकिन एक फोन आने की वजह से मंदिर की तरफ चले गए. कुछ ही देर बाद कार ने लोगों को कुचल दिया. उपाध्याय के मुताबिक, कार ड्राइवर नशे की हालत में था. हालांकि, अभी तक ड्राइवर के नशे में होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

सीओ सिटी अभिषेक सिंह ने बताया कि चरनगहिया बेल्हा में सड़क किनारे पर्दा लगाकर वीडियो देख रहे लोगों को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारी थी, जिसमें तीन की मौत हुई है और चार लोगों का इलाज जारी है. पुलिस ने घेराबंदी कर हादसे में शामिल वाहन और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है. मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है.

(रिपोर्ट- योगेंद्र त्रिपाठी)

यह भी पढ़ें | हादसों की रात्रि: कोलकाता, ग्वालियर, नासिक से यूपी तक दुर्गा पूजा पर 6 शहरों में हादसे, 43 मौतें

यह भी पढ़ें | चोरबगान दुर्गा पंडाल में 15 साल से पूजा करा रहे शख्स बोले- मिसमैनेजमेंट से भगदड़, नौसिखियों को लगाया