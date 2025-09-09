विज्ञापन
UP : एक डिग्री पर 6 लोग कर रहे थे नौकरी, मुकदमा दर्ज

माना जा रहा है कि नियुक्ति में फ़र्ज़ीवाड़े को लेकर तत्कालीन विभागीय अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है. संभव है तत्कालीन महानिदेशक और सीएमओ सहित कई अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी.

ये सभी 6 आरोपी 2016 से ही फर्जीवाड़ा कर रहे थे.
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में एक्स-रे टेक्निशियन भर्ती में फर्जीवाड़ा किए जाने के मामले में लखनऊ के वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. उप-मुख्यमंत्री/स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कार्रवाई शुरू हुई है. ब्रजेश पाठक ने फ़र्ज़ीवाड़े को लेकर दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं. 2016 में हुई स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में कुल 403 सफल हुए थे। इनमें से एक ही नाम पर 6 लोगों ने फ़र्ज़ी तरीके से अलग अलग जनपदों में नियुक्ति हासिल कर ली. ये ज़िले थे बलरामपुर, फरुखाबाद, रामपुर, बाँदा, अमरोहा और शामली.

ये सभी 6 आरोपी 2016 से ही फर्जीवाड़ा कर सरकारी सैलरी उठाते रहे और विभाग को चुना लगाते रहे. इस मामले में पैरामेडिकल की निदेशक रंजना खरे की शिकायत पर वसीरगंज थाने में एटायर दर्ज की गई है. इस मामले में अभी जांच शुरू हुई है. माना जा रहा है कि नियुक्ति में फ़र्ज़ीवाड़े को लेकर तत्कालीन विभागीय अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है. संभव है तत्कालीन महानिदेशक और सीएमओ सहित कई अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी.

UP News, Up Crime News, Degree Case Filed
