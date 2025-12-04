विज्ञापन
विशेष लिंक

लिस्ट चस्पा, लाउडस्पीकर से दुग्गी मुनादी... SIR सत्यापन में सख्ती, फर्जी वोटर बचेंगे नहीं और असली छूटेंगे नहीं

Maharajganj News: अधिकांश नाम ऐसे मिले है, जिनका नाम पता के साथ ही घर गुमनाम है. इन लोगों का नाम सार्वजनिक कर लाउडस्पीकर से दुग्गी मुनादी कराई गई है. साथ ही नीयत तिथि के अंदर संपर्क करने की अपील की गई है.

Read Time: 3 mins
Share
लिस्ट चस्पा, लाउडस्पीकर से दुग्गी मुनादी... SIR सत्यापन में सख्ती, फर्जी वोटर बचेंगे नहीं और असली छूटेंगे नहीं
महाराजगंज में बीएलओ की खास पहल.
  • उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में मतदाता सूचना विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है.
  • सीमावर्ती गांवों में ऐसे मतदाता हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में है लेकिन उनका कोई घर या पता नहीं मिला है.
  • खैराटी गांव के बूथ संख्या 85 में 94 मतदाताओं के नाम सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर दिए गए हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
महाराजगंज:

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में मतदाता सूचना विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सत्यापन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है. ऐसे में असली मतदाता छूटे नहीं, फर्जी मतदाता बचे नहीं, इसके लिए बीएलओ और अधिकारियों की ओर से अनोखी पहल की गई है. मतदाताओं का घर नहीं मिलने पर सार्वजनिक रूप से नाम चस्पा कर संपर्क करने की अपील की जा रही है.

ये भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में SIR में लगे एक और बीएलओ ने लगाया मौत को गले, अब तक 10 की मौत

वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन घर नहीं

यह पूरा मामला भारत नेपाल सरहद से सटे महराजगंज जिले के सीमावर्ती गांवों का है. यहां पर एसआईआर सत्यापन करने में बीएलओ और अधिकारियों को काफी दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ रहा है. क्योंकि सीमावर्ती गांवों में ऐसे अधिकांश मतदाता है, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, जबकि उनका घर ही नहीं है. ऐसे गुमनाम मतदाताओं का नाम सार्वजनिक रूप से चस्पा कर दी गई है. इतना ही नहीं उन मतदाताओं से मोबाइल के जरिए संपर्क करने की अपील भी की गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

94 मतदाताओं की लिस्ट चस्पा

बीएलओ अनिल कुमार ने बताया कि भारत नेपाल सरहद से सटे गांव खैराटी के बूथ संख्या 85 में गणना प्रपत्र वितरण किया गया था. जिस दौरान पता चला कि 94 लोगों का नाम जो मतदाता सूची में है, उनका न ही नाम पता मिल सका, न ही उनका कोई घर मिला. ऐसे में इन 94 मतदाताओं की सूची तैयार कर सार्वजनिक जगहों पर चस्पा कर दी गई. ऐसे में आशंका है कि इस सूची में नाम सम्मिलित होने वाले अधिकांश मतदाता नेपाल राष्ट्र के रहने वाले है.

Latest and Breaking News on NDTV

लाउडस्पीकर से कराई गई दुग्गी मुनादी

 वही सुपरवाइजर रमेश ने बताया कि जिला प्रशासन के सख्त निर्देश पर एसआईआर सत्यापन पर खास जोर दिया जा रहा है. बीएलओ की ओर से हर घर के चौखट पर पहुंच एसआईआर का सत्यापन किया गया है, ताकि सत्यापन में असली मतदाता छूटे नहीं,फर्जी मतदाता बच न पाएं. ऐसे में अधिकांश नाम ऐसे मिले है, जिनका नाम पता के साथ ही घर गुमनाम है. इन लोगों का नाम सार्वजनिक कर लाउडस्पीकर से दुग्गी मुनादी कराई गई है. साथ ही नीयत तिथि के अंदर संपर्क करने की अपील की गई है. अंतिम सत्यापन और पूरी पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची से नाम बाहर कर दिया जाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Maharajganj, UP SIR, BLO SIR, Maharajganj Blo
Get App for Better Experience
Install Now