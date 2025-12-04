लिस्ट चस्पा, लाउडस्पीकर से दुग्गी मुनादी... SIR सत्यापन में सख्ती, फर्जी वोटर बचेंगे नहीं और असली छूटेंगे नहीं

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में मतदाता सूचना विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सत्यापन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है. ऐसे में असली मतदाता छूटे नहीं, फर्जी मतदाता बचे नहीं, इसके लिए बीएलओ और अधिकारियों की ओर से अनोखी पहल की गई है. मतदाताओं का घर नहीं मिलने पर सार्वजनिक रूप से नाम चस्पा कर संपर्क करने की अपील की जा रही है.

ये भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में SIR में लगे एक और बीएलओ ने लगाया मौत को गले, अब तक 10 की मौत

वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन घर नहीं

यह पूरा मामला भारत नेपाल सरहद से सटे महराजगंज जिले के सीमावर्ती गांवों का है. यहां पर एसआईआर सत्यापन करने में बीएलओ और अधिकारियों को काफी दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ रहा है. क्योंकि सीमावर्ती गांवों में ऐसे अधिकांश मतदाता है, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, जबकि उनका घर ही नहीं है. ऐसे गुमनाम मतदाताओं का नाम सार्वजनिक रूप से चस्पा कर दी गई है. इतना ही नहीं उन मतदाताओं से मोबाइल के जरिए संपर्क करने की अपील भी की गई है.

94 मतदाताओं की लिस्ट चस्पा

बीएलओ अनिल कुमार ने बताया कि भारत नेपाल सरहद से सटे गांव खैराटी के बूथ संख्या 85 में गणना प्रपत्र वितरण किया गया था. जिस दौरान पता चला कि 94 लोगों का नाम जो मतदाता सूची में है, उनका न ही नाम पता मिल सका, न ही उनका कोई घर मिला. ऐसे में इन 94 मतदाताओं की सूची तैयार कर सार्वजनिक जगहों पर चस्पा कर दी गई. ऐसे में आशंका है कि इस सूची में नाम सम्मिलित होने वाले अधिकांश मतदाता नेपाल राष्ट्र के रहने वाले है.

लाउडस्पीकर से कराई गई दुग्गी मुनादी

वही सुपरवाइजर रमेश ने बताया कि जिला प्रशासन के सख्त निर्देश पर एसआईआर सत्यापन पर खास जोर दिया जा रहा है. बीएलओ की ओर से हर घर के चौखट पर पहुंच एसआईआर का सत्यापन किया गया है, ताकि सत्यापन में असली मतदाता छूटे नहीं,फर्जी मतदाता बच न पाएं. ऐसे में अधिकांश नाम ऐसे मिले है, जिनका नाम पता के साथ ही घर गुमनाम है. इन लोगों का नाम सार्वजनिक कर लाउडस्पीकर से दुग्गी मुनादी कराई गई है. साथ ही नीयत तिथि के अंदर संपर्क करने की अपील की गई है. अंतिम सत्यापन और पूरी पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची से नाम बाहर कर दिया जाएगा.