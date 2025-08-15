विज्ञापन
जब यूपी विधानसभा में भिड़ गए BJP के दो विधायक, दूसरे विधायकों को करना पड़ा बीच-बचाव

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी विधायक राजेश चौधरी और सौरभ श्रीवास्तव के बीच बोलने के समय को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई.

जब यूपी विधानसभा में भिड़ गए BJP के दो विधायक, दूसरे विधायकों को करना पड़ा बीच-बचाव
  • उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में बीजेपी के दो विधायक आपस में भिड़ गए
  • राजेश चौधरी ने सौरभ श्रीवास्तव पर पर्ची आगे न बढ़ाने का आरोप लगाया, इसी पर बात बढ़ गई
  • विधायकों में तीखी बहस के बाद हाथापाई की स्थिति बन गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान बीजेपी के दो विधायक राजेश चौधरी (मथुरा) और सौरभ श्रीवास्तव आपस में उलझ पड़े. दरअसल राजेश चौधरी और सौरभ श्रीवास्तव के बीच बोलने के समय को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई. अब इस झड़प का वीडियो भी सामने आया है, जो कि 13 अगस्त है. जिसमें भारतीय जनता पार्टी दोनों विधायकों को आपस में एक-दूजे से उलझता देखा जा सकता है.

क्या था विवाद का कारण?

असल में विवाद उस समय शुरू हुआ जब विधानसभा में यह तय किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन बोलने के लिए खड़ा होगा. इसी दौरान सौरभ श्रीवास्तव स्पीकर की सीट की ओर पर्ची बढ़ा रहे थे, लेकिन राजेश चौधरी का आरोप है कि उनका नाम होने के बावजूद सौरभ उनकी पर्ची आगे नहीं भेज रहे थे. बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. 

सदन में अफरा-तफरी और बीच-बचाव 

विवाद इतना बढ़ा कि सदन में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. हालांकि सपा विधायक अताउर्रहमान ने हस्तक्षेप कर दोनों को शांत करने की कोशिश की और कहा, “इन दोनों की लड़ाई बंद कराओ!” इसके बाद बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने भी दोनों से शांत रहने की अपील की. इस घटना ने एक बार फिर विधानसभा की गरिमा और विधायकों के आचरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

