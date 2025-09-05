भगवान के दर पर भी नहीं बख्शा! आशीर्वाद लिया और साइकिल लेकर उड़ गया चोर

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में चोरी की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है. चोर ने पहले मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और फिर मासूम बच्चे की सायकिल चोरी कर फरार हो गया. पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया है.

यह घटना चंद्रप्रभु जैन मंदिर की है. शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे एक बच्चा अपनी साइकिल से मंदिर पहुंचा और साइकिल को बाहर खड़ा कर दिया. इसके कुछ देर बाद करीब 8:02 मिनट पर एक अज्ञात शख्स वहां पहुंचा. वह पहले बच्चों से बातचीत करता हुआ मंदिर की ओर बढ़ा.

फिर मंदिर के गेट पर पहुंचते ही उसने भक्त की तरह चप्पल उतारी और भगवान के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया. लेकिन इसी दौरान उसकी नीयत खराब हो गई और 8:03 मिनट पर उसने बच्चे की साइकिल उठाई और मौके से फरार हो गया. यह पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.